Carolina Sansoni, fidanzata Tommaso Paradiso/ “L’ho vista e ho scatenato l’inferno”

“Non è vero che la creatività è alimentata dal tormento, per me è l’esatto contrario”, aveva raccontato Tommaso Paradiso, frontman dei Thegiornalisti, a Vanity Fair nello scorso dicembre. E, in effetti, al contrario di come accade per molti, ad alimentare la sua scrittura è l’amore e non la sofferenza. La sua musa ispiratrice si chiama Carolina Sansoni, ha 30 anni ed è appassionata di moda e design. Carolina e Tommaso (che qualche giorno fa ha avuto dei problemi di salute) stanno insieme da due anni circa, un periodo che per entrambi è stato davvero felice e sereno. La ragazza non fa parte del mondo dello spettacolo ed è anzi molto riservata. Tommaso Paradiso, d’altronde, non ha mai fatto mistero del fatto che volesse al suo fianco una “ragazza normale”, quindi lontana dal mondo che invece lui frequenta ormai da alcuni anni.

TOMMASO PARADISO E CAROLINA SANSONI: IL PRIMO INCONTRO

In questi anni, Carolina Sansoni è diventata per Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti non solo la fidanzata ma anche la musa ispiratrice. Molte sono le sue canzoni che la citano in qualche modo. Ad esempio, in “Questa nostra stupida canzone d’amore” c’è un verso ispirato alla fidanzata -“Sei la nazionale del 2006” – e questo perché i due si sono conosciuti nella primavera 2017, durante una partita di calcio. “L’ho vista e da lì ho iniziato a scatenare l’inferno”, ha ammesso il cantante qualche tempo fa, ricordando proprio il momento in cui i loro sguardi si sono incrociati per la prima volta, in quel 2017, sugli spalti dello stadio. Un momento che rimarrà indelebile per tutta la loro vita.

