Elia Fongaro “risponde” a Jane Alexander?/ Il particolare messaggio dopo il gossip

Elia Fongaro ha fatto una particolare dedica all’ex fidanzata Jane Alexander? Come ben sapete, nelle scorse ore proprio l’attrice, ha mostrato sui social uno scatto in compagnia di Gianmarco Amicarelli, confermando di essere tornata con lui. Il messaggio di Jane è stato comunque molto bello, parlando anche della sua storia con Elia, non rinnegando assolutamente nulla della loro relazione. Jane ed Elia si sono conosciuti nel corso della terza edizione del Grande Fratello Vip e, nonostante avessero cercato di non cedere alla passione, hanno entrambi seguito il cuore, abbandonandosi a ciò che gli dettavano in quel momento le proprie emozioni. La relazione però, fuori dalle quattro mura della Casa, non si è evoluta come previsto ed i due, faticosamente hanno dovuto ammettere di avere “fallito”. Già in quella occasione, Gianmarco aveva confidato che le porte per la sua ex, erano assolutamente aperte. A questo punto, dopo il ritorno di fiamma della Alexander con il suo ex, gli estimatori si sono chiesti quale avesse potuto essere la reazione di Fongaro.

Elia Fongaro, dopo essere stato lasciato da Jane Alexander, ha digerito faticosamente il boccone amaro. Anche l’attrice ha sofferto moltissimo, non nascondendo l’addio straziante che ci sarebbe stato tra di loro. Proprio l’ex Velino di Striscia, qualche giorno addietro, aveva pure confidato di aver sentito molto la mancanza della sua ex ma adesso, il capitolo di questa travagliata storia, dovrà per forza di cose essere messo da parte. Elia però, ha avuto modo di scrivere un particolare messaggio: sarà proprio indirizzato a Jane? “Non aspettare di essere felice per sorridere, ma sorridi per essere felice”, questa la frase che potrebbe essere un chiaro messaggio di risposta alle ultime dinamiche di gossip legate alla sua ex fidanzata. “Non è che io mi sono allontanata da Elia perché non gli volessi bene. L’ho fatto perché pensavo fosse la cosa giusta per me. Non ero felice con lui, non lo ero più”, ha raccontato Jane Alexander intervistata da Barbara d’Urso. Nel frattempo, la conferma del suo riavvicinamento con Gianmarco, è arrivata anche tra le pagine del settimanale Chi, pubblicando degli scatti decisamente eloquenti.

