MENTRE ERO VIA/ Anticipazioni 11 aprile 2019: Stefano rischia la vita!

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, giovedì 11 aprile 2019, verrà trasmesso un nuovo episodio di Mentre ero via in prima visione assoluta. Sarà il terzo e prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Monica è tormentata dai ricordi, ma non riesce ancora a mettere tutto a fuoco. Oltre a questo Riccardo sembra non volerle permettere di avere un rapporto diretto con i figli, soprattutto con Sara, ancora in ospedale. La ragazzina gli ha chiesto di tenere la madre alla larga, ma Riccardo trova il modo di farle cambiare idea: tutta la famiglia deve avere la possibilità di perdonare ed andare avanti. Grazie ad una perlustrazione nella villa, un nuovo ricordo spunta nella mente di Monica: un pomeriggio di passione con Marco, in una camera d’hotel. Nel frattempo, Stefano cerca degli indizi su Marco e Monica nello studio del fratello, mentre la donna scopre dalla sua famiglia che ha sempre imposto delle regole rigide per i figli. I ragazzini infatti non possono cenare con gli adulti. Filomena concorda con questa versione dei fatti ed aggiunge anche che Monica non è mai stata felice con il marito. Sicura che i ricordi le dicano la verità, la protagonista decide poi di confermare alla Polizia di aver avuto una relazione con Marco. Intanto, i compagni di scuola prendono in giro Vittorio sul fatto che la madre non si ricordi di lui. Il ragazzino fa una verifica e scopre che la madre gli ha mentito e che gli amici hanno ragione. Nei giorni successivi, Vittorio cerca di imporre la propria volontà: non vuole che Monica giri per casa. La donna invece riferisce a Barbara dei suoi pensieri su Marco e persino su quella ricevuta d’albergo di Ginevra in cui avrebbero avuto un incontro prima dell’incidente.

Giuseppe insiste però che la donna non creda a questa ipotesi, visto che dall’agenda del fratello sembra che in realtà i due si vedessero per motivi di lavoro. Monica tuttavia non lo ascolta, anche perché deve recuperare il rapporto con Sara. La ragazza è convinta che la madre non l’abbia mai accettata e le riferisce di un episodio avvenuto la stessa sera in cui Riccardo l’ha vista baciarsi con Marco. Monica realizza solo in un secondo momento questo particolare e non può fare altro che concludere che le stiano mentendo. Il cognato inoltre scopre che la donna sta ancora usando l’appartamento secondario per le sue ricerche e le impone di disfarsi di tutto. I dubbi però si fanno strana nella protagonista, che grazie ad un incontro con una sua ex segretaria cerca di capire qualcosa di più sul proprio passato. Nel frattempo, Sara inizia un percorso in un centro per i problemi alimentari. Qui conosce una ragazza, Debbi, con cui entra subito in sintonia e che l’aiuta a capire di non essere l’unica a nutrire certi pensieri. Realizzata la verità, Monica ripercorre i ricordi su Marco e capisce che in realtà quell’incontro di passione è avvenuto fra lei e Gianluca.

MENTRE ERO VIA, ANTICIPAZIONI DELL’11 APRILE 2019

EPISODIO 3 – La scoperta di Monica la spingerà a fare un passo decisivo per smascherare le menzogne dei Grossi. Raggiungerà infatti Ginevra per avere la certezza di non essere mai stata in quell’albergo con Marco, ma con Gianluca. Il suocero tuttavia non accoglierà bene questa sua avventura, spingendosi verso un nuovo scontro con la donna. La protagonista dal suo canto ha scoperto la vera natura del suo rapporto con Marco: stavano seguendo le tracce di un ex dipendente dell’azienda familiare dei Grossi. Sempre più convinta di potersi fidare solo di Stefano, Monica accorcerà le distanze che li dividono, mentre Sara continua a frequentare Rocco. Dopo aver saputo dall’ex segretaria che Gianluca era un uomo diverso da quello che crede, Monica decide di considerare l’intera famiglia come possibili minacce. Persino Barbara, che fino a quel momento ha considerato una grande amica. Dovrà alla fine fare i conti anche con le conseguenze delle sue azioni, che si ripercuoteranno su Stefano, spingendolo verso un pericolo inaspettato.



