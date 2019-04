Scialuppe a mare/ Su Rete 4 il film thriller del 1956 (oggi, 11 aprile 2019)

Scialuppe a mare è un film del 1956. Per tutti gli amanti del genere su Rete 4 questo film verrà messo in onda nel pomeriggio dell’11 aprile alle ore 16,30, quindi un preserale da seguire incollati alla poltrona. Il thriller storico è stato distribuito nelle sale la Universal picture International. Un film storico che ripercorre la storia della guerra, che narra con l’aiuto di pochi effetti speciali e tanto movimento da parte di attori e scenografi. Resta da capire per le musiche se sono realmente realizzate da Frank Skinner, ovvero viene detto ma non confermato e all’epoca nella pellicola non vi fu traccia di questo particolare.

Scialuppe a mare, la trama del film

Andiamo a dare un’occhiata alla trama di Scialuppe a mare. Un ufficiale di marina s trova a dover portare in piena guerra una nave con un equipaggio non preparato per questo tipo di missioni. Deve quindi istruirli e vuole a tutti i costi non far perdere loro la vita r forgiare veri uomini. Inizia cosi una battaglia contro nemico ma anche spesso contro se stesso che deve mantenere un atteggiamento molto autoritario anche se spesso vorrebbe non esserlo. Ma alla fine riesce anche ad avere i ringraziamenti di tutti perché grazie a lui sono uomini in grado di portare a termine una missione che tutti avevano dato per persa in partenza. Per questo il capitano ha lottato ed ora si prende tutte le sue soddisfazioni. La trama è corta ma il film è pregno di scene e colpi di scena che non sveliamo per non far perdere la suspense a chi guarda.

