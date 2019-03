Out of time/ Video, su Rete 4 il film con Denzel Washington (oggi, 13 marzo 2019)

Out of time è protagonista della prima serata di Rete 4 stasera, mercoledì 13 marzo 2019. Si tratta di una pellicola americana realizzata nell’anno 2003 dalla casa cinematografica della Original film la quale si è occupata della distribuzione della pellicola nelle sale cinematografiche e nel settore dell’home video. La regia di questo film è stata affidata a Carl Franklin, il soggetto e la sceneggiatura sono frutto dell’ottimo lavoro di David Collard, le musiche della colonna sonora sono state composte da Graeme Revell ed il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Theo van de Sande. Nel cast sono presenti grandi attori di spessore internazionale come Denzel Washington, Eva Mendes, Robert Baker, John Billingsley e Dean Cain.

Out of time, trama del film

Andiamo a vedere la trama di Out of time. Ci troviamo in una piccola cittadina americana Dove vive un uomo di nome Mathias il quale svolge un ruolo particolarmente importante nel distretto di polizia locale. La sua vita professionale si svolge in maniera ottimale essendo uno straordinario agente che nel corso della propria carriera ha saputo collezionare numerose missioni andate in porto grazie alle sue abilità e soprattutto la sua capacità di riuscire a prevedere le mosse di mafiosi e delinquenti di qualsiasi estrazione sociale. Recentemente è riuscito a mettere le mani su un importante carico di droga grazie al quale è così in possesso delle prove schiaccianti per poter assicurare alla giustizia un pericoloso boss mafioso. Se la sua vita professionale può essere senza dubbio definita di successo lo stesso non può essere detto per la sua sfera sentimentale in quanto si trova alla fine del proprio rapporto con la moglie che a sua volta è un agente di polizia dello stesso distretto. Una fine che si è trascinata negli anni per via di numerosi scontri anche dal punto di vista ideologico che spesso e volentieri hanno comportato problematiche anche di natura gestionale all’interno dello stesso distretto di polizia. Ora i due vivono in due case separate e sembra che finalmente si sia raggiunto un certo equilibrio relazionale. Attualmente Mathias sta portando avanti una relazione non semplicissima con una donna che purtroppo sta attraversando un momento difficile vista la rottura del matrimonio per via delle eccessive violenze del marito. Come se non bastasse, questo il poliziotto deve fare i conti con una notizia davvero drammatica ossia la sua attuale compagna sta per morire per via di un terribile cancro. Notizia che lo sconvolge in misura tale da non permettergli di essere lucido nell’analisi della situazione decidendo di appropriarsi dei beni sequestrati ad alcuni narcotrafficanti per avere così la disponibilità economica per permettere alla compagna di curarsi in maniera adeguata. Tuttavia questo si dimostrerà essere un pericoloso azzardo in quanto i soldi spariscono insieme alla propria compagna il che lascia presagire ad un tranello ordito alle sue spalle. All’uomo non resta cercare di riavvolgere il nastro della situazione per capire chi l’ha tradito e soprattutto come riuscire a risolvere la problematica prima che questo lo travolga completamente.

