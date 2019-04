Pamela Prati ha avuto un malore: come sta?/ Caso Mark Caltagirone: “Distrutta”

Pamela Prati continua ad essere al centro del gossip del momento in merito alle presunte false nozze con il presunto “sposo fantasma”, Mark Caltagirone. Le ultime novità sulla vicenda però, riguarderebbero ora lo stato di salute della stessa showgirl ed ex gieffina, la quale sarebbe stata colta da un malore. Questa la notizia che trapela dal Corriere della Sera il quale spiega che l’ex diva del Bagaglino non avrebbe retto al troppo stress causato da una vera e propria gogna mediatica che in questi giorni sta caratterizzando la maggior parte dei salotti televisivi. Non si tratterebbe fortunatamente di nulla di grave, ma quanto basta per far preoccupare i tanti fan della showgirl che stanno seguendo la vicenda con grande apprensione. A parlare nuovamente, questa volta direttamente con il quotidiano nazionale, è stato ancora una volta il suo entourage che avrebbe fatto sapere l’attuale condizione della Prati, la quale sarebbe “distrutta, affranta, arrabbiata: non può credere che dopo 40 anni di carriera, sia sospettata di essersi inventata un promesso sposo per farsi pubblicità”.

PAMELA PRATI HA AVUTO UN MALORE: DEDICA SOCIAL A MARK CALTAGIRONE

Intanto in queste ore la paura sulle condizioni di Pamela Prati sarebbe in parte passata, soprattutto dopo essersi fatta viva con una romantica dedica attraverso le Instagram Stories rivolta proprio al suo amato Mark Caltagirone con il quale convolerà presto a nozze. La showgirl ha postato un cuore su uno sfondo nero, taggando proprio il profilo social della sua dolce metà, che però risulta blindatissimo. Di lui continua infatti a non trapelare nulla. Eppure la trasmissione Verissimo, che ha confermato l0’esclusiva sul matrimonio dell’anno, ha ribadito che trasmetterà le immagini inedite della cerimonia che si dovrebbe celebrare a maggio. E’ possibile che in quella occasione finalmente, anche i più curiosi potranno conoscere chi si cela dietro il volto dell’ormai celebre Mark Caltagirone, al centro del gossip nostrano, e già ribattezzato dai principali giornali specializzati in cronaca rosa come lo “sposo fantasma”.

