THE ROOKIE/ Anticipazioni del 13 aprile 2019: pericolo per un vecchio amico di Nolan

THE ROOKIE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, sabato 13 aprile 2019, verranno trasmessi due nuovi episodi della serie poliziesca The Rookie, in prima visione assoluta. Saranno il quinto ed il sesto, dal titolo “Il raduno” e “Il falco”. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: John Nolan (Nathan Fillion) ed il resto dei novellini devono sottoporsi ad un’altra sfida. Innanzitutto con loro stessi e la possibilità che il lavoro affrontato in Polizia non corrisponda alle loro aspettative. Soprattutto per John, che inizierà a dubitare di essere davvero un bravo poliziotto. Intanto, Lopez (Alyssa Diaz) riesce a sviare i dubbi di Jackson (Titus Makin Jr.) su Nolan riguardo ad un gesto compiuto dal collega con una aspirante suicida. Per Bradford (Eric Winter) diventa imperativo riuscire a portare a termine la missione, tanto che finisce per dimostrarsi più aggressivo del solito. Solo in un secondo momento si scoprirà che in realtà sta cercando di rivivere un ricordo vissuto con la moglie. Intanto, Nolan riesce ad impedire una rapina, ma perde di vista la borsa con i soldi. Dovrà comunque rintracciare il resto dei criminali, dopo aver intuito che il ladro non agisce da solo. Lopez e West invece valutano la possibilità di continuare le loro carriere al di fuori della Polizia. Il via verrà dato ai due agenti grazie all’arresto di due ex giocatori di basket. Durante una missione con la SWAT, Nolan si ritrova con una pistola alla tempia quando Kai De Vera (Skype P Marshall) riesce a beffarlo. Bishop interviene in quel momento ed impedisce il peggio, ma John ancora una volta si chiede quale sia il confine fra bene e male.

Grey (Richard T. Jones) mescola le carte: ogni novellino dovrà unirsi ad un partner diverso e dovranno ottenere qualsiasi tipo di informazione sul collega. Nolan arresterà poi un prigioniero in fuga dopo essersi sottoposto ad un interrogatorio da parte di Lopez. Con il pensiero diretto a Chen (Melissa O’Neil), John inizierà a chiedersi fino a che punto si potrebbe permettere altre distrazioni sul lavoro. Nel frattempo, West continua a rimanere impietrito di fronte ad una sparatoria e Bradford intuisce che qualcosa non va. Cercherà di convincerlo a sottoporsi ad un percorso con uno specialista per riuscire a sconfiggere le sue paure. West però si persuaderà a seguire il consiglio solo dopo aver incontrato un agorafobo. Ancora una volta Chen è costretta a difendere il proprio rapporto durante la pattuglia fra John e Bishop, convincendo il partner a rimetter sul tavolino la qualità del loro legame. Alla fine del loro turno, nessuno dei poliziotti avrà portato a termine l’incarico dato da Gray. Dovranno quindi affrontare un quiz nella giornata successiva, ma per Nolan e Chen lo stop maggiore è legato alla consapevolezza di non poter avere una relazione privata ed essere anche colleghi.

THE ROOKIE, ANTICIPAZIONI DEL 13 APRILE 2019

EPISODIO 5 – Nolan lotta per affrontare la rottura con Chen, mentre i novellini iniziano una gara annuale. John però non riesce a non pensare a come la sua relazione con Chen sia finita troppo presto. Intanto, West si tuffa nella sfida avviata da Grey, mentre Bishop continua in qualche modo a fare un’incursione nel turno di Nolan. I due si ritroveranno poi a dover indagare su un banchiere che potrebbe essere collegato alla mafia.

EPISODIO 6 – Nolan decide di aiutare un vecchio amico: Jeremy Hawke ha delle difficoltà che lo hanno portato in cella. L’ex istruttore però rifiuta qualsiasi aiuto: il giorno successivo Lopez e West sono costretti a rispondere ad una chiamata dell’ex moglie di Jeremy. La donna infatti afferma che il suo ex è diventato instabile e pericoloso, tanto che Nolan è costretto ad avviare una caccia all’uomo. Scopriranno solo in seguito che Jeremy ha rapito il figlio nel tentativo di fuggire. Nel frattempo, Lopez e West si occupano di un altro caso: una vittima di una sparatoria ed il padre. Brad invece cerca di aiutare Chen a capire come anticipare le azioni dei criminali.



