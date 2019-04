Gabriel Ronzoni chi è/ La malattia e il duetto con Marco Carta (La prima volta)

GABRIEL RONZONI, L’AMORE PER LA MUSICA

Chi è Gabriel Ronzoni, il ragazzo di 28 anni che presto coronerà il suo sogno di cantare con Marco Carta? Sappiamo ben poco del ragazzo di Pandino, una cittadina della provincia di Cremona, tranne che il suo sogno più grande verrà realizzato proprio oggi, 14 aprile 2019. Il merito è de La prima volta, il programma di Cristina Parodi che tornerà su Rai 1 per aiutare i tanti ospiti a sfidare se stessi. Si parla di paure e speranze e nel caso di Gabriel persino di qualcosa di più. Affetto dalla sindrome di Tourette, ha trovato nel canto una forte passione da coltivare. Non si intuisce solo dalle anticipazioni del programma, piuttosto esigue, ma soprattutto dalle piccole informazioni rintracciabili in rete. Non si tratta nulla di certo, ma sembra che Gabriel Ronzoni abbia cercato spesso di incontrare altri musicisti per comporre una band locale. Nel 2011 un ragazzo con il suo nome e della sua età ha infatti pubblicato un annuncio su un portale dedicato al mondo della musica, specificando di non avere un genere preferito, ma di amare spaziare da artisti come Elvis Presley a Michael Bublé, passando per gli Spandau Ballet.

GABRIEL RONZONI, PRONTO IL DUETTO CON MARCO CARTA

Presto sapremo tutto di Gabriel Ronzoni, il ragazzo con la passione per la musica edil canto in particolare che vedremo sul piccolo schermo della Rai. La curiosità dei fan di Marco Carta aumenta sempre di più, visto che il giovane artista si cimenterà in un duetto inedito proprio con il suo ammiratore numero 1. Difficile intuire chi possa essere, anche se sono pochi i ragazzi con il suo stesso nome e cognome presenti sui social. Potrebbe essere per esempio quel ragazzo sorridente originario di Milano che oggi vive a Pandino e che ha trovato nel lavoro autonomo una svolta professionale. Impossibile da dire, anche perché la curiosità maggiore dei fan del Paper è in realtà quale canzone decideranno di interpretare insieme. Il canto è solo una passione per Gabriel oppure il ragazzo ha un’esperienza di qualche tipo? I duetti sono il pane quotidiano di Marco Carta, che spesso ha affrontato l’unione con diversi artisti come Al Bano, Diana Del Bufalo e altri ancora.

