Marco Carta a Vieni da me/ L’annuncio ai fan: “ci vediamo alle 14 su Raiuno”

Marco Carta sarà ospite della puntata odierna di Vieni da me, in onda alle 14 su Raiuno. Il cantante sardo, come ha annunciato ai fan attraverso i propri canali socia, tornerà a raccontarsi ai microfoni di Caterina Balivo svelando nuovi dettagli della sua vita privata e professionale. Marco è già stato ospite di Vieni da me lo scorso novembre. In quell’occasione, nello spazio “Una canzone per te” aveva emozionato tutti parlando della perdita dei genitori e svelando dettagli inediti del rapporto con il padre che non ha mai avuto. “Mio padre aveva un’altra famiglia e un altro figlio. Non mi ha mai voluto conoscere” – aveva raccontato il cantante ad una commossa Caterina Balivo – “È morto quando avevo 8 anni ma anche prima non ha mai voluto avere rapporti con me. Quando è morto sono andato io a trovarlo al cimitero”. Oggi, il cantante sardo torna nello studio di Vieni da me per aprire altre porte del suo cuore.

MARCO CARTA: IL NUOVO SINGOLO IO TI RICONOSCO E IL PROGETTO DEL DISCO

La vita professionale di Marco Carta continua. A dieci anni da trionfo sul palco del Festival di Sanremo con il brano “La forza mia”, lo scorso 22 febbraio, il cantante sardo ha pubblicato il nuovo singolo “Io ti riconosco” che fa parte di un nuovo progetto discografico che dovrebbe vedere la uce molto presto come ha spiegato lo stesso Marco su Instagram. «E come sempre ho testa e cuore spaccati in due, esattamente come questo disco che sente l’esigenza di urlare al mondo la propria esistenza. Un disco che ha due volti, che ci fa divertire ma anche vivere qualche rimpianto». Il ritorno a Vieni da me, dunque, sarà anche l’occasione per svelare ai fan i suoi nuovi progetti discografici. Da tempo, infatti, i seguaci del cantante sardo sperano di poterlo rivedere in concerto. L’annuncio arriverà presto?

