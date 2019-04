NCIS 16/ Anticipazioni 14 aprile 2019: McGee incontra la sua star preferita

NCIS 16, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, domenica 14 aprile 2019, andrà in onda un nuovo episodio di NCIS 16 in prima Tv assoluta. Sarà il 3°, dal titolo “Boom“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: due ragazzini cercano di introdursi di nascosto in una villa e trovano il cadavere di un Tenente nella vasca idromassaggio. Secondo l’autopsia, Davis Mooney è stato ucciso due settimane prima. Data la forte decomposizione del cadavere, è una vera impresa per Palmer (Brian Dietzen) riuscire a portare a termine i primi rilievi. L’anatomopatologo propone quindi di svuotare la vasca con dei secchi, per trasportare il liquido in laboratorio. Gibbs (Mark Harmon) invece decide di trasportare al Dipartimento l’intero idromassaggio perché solo così potrà essere sicuro di ottenere tutte le prove per scoprire il colpevole. Interrogando i vicini, la squadra si rende conto invece che Mooney è al centro di diversi pettegolezzi, tanto che qualcuno crede che sia rimasto vittima di una donna divorziata. La perlustrazione però spinge Torres (Wilmer Valderrama) a calpestare il suo paio d’occhiali preferito ed il suo umore crolla a tutta velocità, tanto che Palmer si offre di fargli passare una serata divertente insieme dopo averlo visto fin troppo giù di morale. Seguendo le tracce, Sloane intuisce una parziale verità: chi ha ucciso Mooney potrebbe essere un uomo atletico, intravisto da una testimone.

Viene poi rintracciata l’ex moglie della vittima, che rivela come il Tenente fosse al lavoro per un nuovo libro sul Dentista, un serial killer che ha ucciso diverse persone e che poi è scomparso sette anni prima. Quella sera, Torres e Palmer vengono presi di mira da alcuni balordi che li vedono come una coppia. Il combattimento successivo giocherà a vantaggio di Torres, ma lascerà soddisfatto anche Palmer. Il resto della squadra però rimane interdetto nel sapere che Torres ha alzato le mani contro degli sconosciuti, anche se il collega attribuirà tutto al fastidio legato all’omofobia dei due balordi. Indagando sul particolare del Dentista, la squadra inizia invece a pensare che Dan Reynolds (Ben Bode) fosse il serial killer a cui dava la caccia. Il figlio maggiore infatti ha sette anni, tempo che corrisponde a quando il criminale ha scelto di non uccidere più. Gibbs decide di affrontarlo a muso duro, ma non riesce a farlo crollare durante il primo interrogatorio. Dave inoltre esibisce un alibi che sembra in apparenza di ferro, ma che verrà poi disintegrato da Kasie (Diona Reasonover) grazie ad una particella nella vasca idromassaggio. La moglie di Dan, Nancy (Lise Simms), ha lasciato infatti delle tracce del suo smalto viola: ha attirato Mooney con una scusa e poi lo ha ucciso per evitare che il segreto sul suo passato. Più tardi, Torres si presenta ubriaco a casa di Bishop (Emily Wickersham): rivela solo in quel momento che gli occhiali da sole gli erano stati dati da Reeves.

ANTICIPAZIONI DEL 14 APRILE 2019

EPISODIO 3, “BOOM” – In seguito ad un’esplosione imprevista, un gruppo di ladri rimane ucciso sul colpo e la squadra inizia ad indagare su chi possa essere il colpevole. Sembra infatti che lo scoppio della bomba sia dovuto ad un evento fortuito e che in realtà il destinatario fosse un altro. La pista conduce fino a Todd Nicholas, un sottufficiale della Marina sposato con la star televisiva Sheba, una delle preferite di McGee. Purtroppo non sarà così semplice chi possa voler morto il militare, date che le tracce verranno nascoste dal possibile killer. Si ipotizza anche che in realtà il verso bersaglio fosse Sheba, forse per via di un fan che la perseguita da tempo. Todd rivelerà in seguito di aver chiesto tempo prima il divorzio, visto che Sheba era cambiata molto con l’inizio della sua carriera televisiva, ma che lei ha rifiutato tutto. Quando lui le ha rivelato di avere un’altra relazione in corso, la donna ha minacciato di farlo fuori.



