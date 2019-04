Gemelle Cortellessa/ Irene, “Così ho sconfitto l’anoressia” (Vieni da me)

Nella puntata di oggi di “Vieni da me” c’è spazio anche per una coppia di gemelle: si tratta di Mara e Irene Cortellessa. Proprio quest’ultima, a soli 22 anni, ha pubblicato un libro “Nuvole all’orizzonte” in cui racconta caduta e risalita da uno dei mali più infidi di questi tempi: l’anoressia. Una malattia che è strettamente connessa al rapporto che Irene ha avuto con la sorella Mara. Così come capita a tutte le sorelle gemelle, infatti, le due hanno dovuto fare i conti con la volontà delle persone di trovare delle differenze tra i due. Quando Mara è sembrata trovare una propria strada, quando è parsa realizzarsi senza di lei, inconsciamente Irene ha pensato che la sua cifra distintiva dovesse essere la magrezza eccessiva. E’ in questo modo che è piombata nell’incubo dell’anoressia, riuscendo però a tirarsene fuori.

IRENE CORTELLESSA A VIENI DA ME

Paure, angosce, dolori, ansie, sono tutte contenute nel libro di Irene Cortellessa, originaria di Capua ma residente a Marzano Appio, in provincia di Caserta, che con il suo “Nuvole all’orizzonte” è riuscita a raccontare il mostro dell’anoressia visto dall’interno. In questo suo racconto, oltre che dalla propria esperienza, Irene Cortellessa è stata aiutata evidentemente anche dai propri studi. Dopo il diploma al liceo scientifico, infatti, Irene si è iscritta all’università Luigi Vanvitelli di Caserta, alla facoltà di Psicologia. In occasione della presentazione del suo libro, Irene ha dichiarato:”I dolori e le sofferenze non sono altro che nuvole all’orizzonte: fugaci e passeggere incombenze della vita, la cui oscurità non elude la pienezza della gioia, ma la sovrasta per un tempo troppo breve per poterne cancellare la sontuosità”. La sua, insomma, è la storia di chi ce l’ha fatta.

