ENZO MICCIO/ “Non voglio sposarmi con il mio compagno Laurent” (Vieni da me)

Enzo Miccio protagonista di “Volevo dirti”, il segmento di Vieni da me in cui diverse persone hanno dei messaggi per l’ospite di turno. E al centro dello studio, per essere intervistato da Caterina Balivo, c’è oggi proprio l’esperto di stile. Per lui c’è la vecchia professoressa di scuola che ne ricorda il lato competitivo:” Ho cercato sempre di non essere l’ultimo della classe. Essere competitivo ti aiuta a raggiungere dei traguardi. Il successo non mi ha cambiato, io porto avanti la mia attività anche al di là della tv. La mia famiglia sicuramente ha inciso in questo mio modo di essere. Mio padre era molto competitivo nel suo lavoro. Tutto quello che sono io adesso l’ho respirato a scuola e in famiglia”. C’è poi il messaggio di Filippa Lagerback, che lo ringrazia per l’organizzazione del suo matrimonio da sogno con Daniele Bossari ma poi gli chiede i dettagli della cerimonia che lui sogna per se stesso:”Domanda spinosa perché non credo di volermi sposare. Mi piace organizzare matrimoni ma non è una roba che sento. Non che non ci creda ma in questo momento non è qualcosa che mi manca, ne parliamo spesso col mio compagno”.

ENZO MICCIO A VIENI DA ME

Per Enzo Miccio c’è anche il videomessaggio di una ragazza che nel 2016 venne da lui criticata su Twitter:”Se sono superficiale quando critico le persone? Mi sembrava normale fare una roba molto ironica visto che mi occupo di questo, lei aveva i capelli azzurri abbinati allo zainetto. Successe un casino…Le dissi che mi dispiaceva e che potevo migliorarla. Non sono superficiale, il mio consiglio è sempre migliorativo. Se ti dico che non sei vestita bene è perché so che puoi essere meglio di così”. Il compagno di Miccio, il parigino Laurent, si rende invece protagonista di un bel messaggio d’amore, parlando delle crisi che sono stati in grado di superare e lasciando intendere che lui sì, il matrimonio lo desidera. Rientrati in studio, Miccio evidentemente commosso spiega:”Non me l’aspettavo perché è una persona molto schiva. Da te sta uscendo un pezzo di Enzo che non conosce nessuno. Questo mi rende un po’ più vulnerabile. Noi abbiamo attraversato momenti difficili, anche delle interruzioni in questi anni e adesso credo sia iniziato da poco un nuovo cammino insieme”.

