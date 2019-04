Il Commissario Montalbano/ Come voleva la prassi su Rai 1 (oggi, 15 aprile 2019)

Questa sera, lunedì 15 aprile, alle 21.25 Rai 1 ripropone “Come voleva la prassi” della serie “Il commissario Montalbano“. Questo episodio dell’undicesima stagione, diretto da Alberto Sironi, prodotto da Palomar in collaborazione Rai Fiction e trasmesso per la prima volta nel 2017, vede nel cast Luca Zingaretti, nei panni del famoso commissario, affiancato dagli storici Cesare Bocci, Peppino Mazzotta e Angelo Russo. Sonia Bergamasco torna a interpretare Livia, la fidanzata di Salvo. In questo film si aggiungono anche Giulio Corso, Roberto Nobile, Lana Vlady, Marcello Peracchio e Sofia Pulvirenti.

Il commissario Montalbano: Come voleva la prassi, la trama del film

Il commissario Montalbano indaga sull’omicidio di una ragazza proveniente dall’Est Europa, Vera, che è morta, dopo aver guidato una macchina nuda e ferita, nell’androne di un condominio, in cui però non viveva. Nel palazzo vive Davide Guarnotta, operatore di riprese a Rete Libera, che lavora anche al Doberman, un locale dei Cuffaro. Con l’aiuto di Ingrid (Isabell Sollman), Montalbano riesce ad effettuare un blitz nel locale, che viene chiuso per traffico di droga. Per vendicarsi i Cuffaro organizzano un attentato ai danni del commissario… Alla vicenda di Vera si intreccia quella di Leonard Attard, magistrato in pensione. L’uomo è tornato a Vigata per revisionare tutti i processi a cui ha lavorato e capire se le sue sentenze sono state influenzate da ragioni personali.

