Kikò Nalli/ Mancanza dei figli e la separazione con Tina Cipollari (Grande Fratello)

Kikò Nalli, dopo la separazione con Tina non ci sono altri amori

Con la sua estrema simpatia è riuscito ad entrare nel cuore degli italiani. Sui social molti lo preferiscono agli altri concorrenti uomini, sia per la sua profondità sia per la leggerezza con cui affronta le diverse situazioni problematiche. Kikò ci ha mostrato finora anche tutti i suoi lati più fragili, finendo per piangere di fronte all’amico Michael Terlizzi. Un momento di sconforto dovuto alla mancanza dei figli, a cui è legatissimo, oltre che per via del forte impatto con la Casa. Bisogna però considerare che durante questa prima settimana Nalli è passato dai momenti più sorridenti ad altri più tristi. In uno degli ultimi giorni ha scelto di parlare anche di un altro aspetto della sua vita, ovvero il fatto che a distanza di alcuni anni dalla separazione con Tina Cipollari, non abbia ancora aperto le porte all’amore. “Mi sono escluso da tutto”, ha confidato infatti ai neo amici. Forse adesso cambierà idea? Clicca qui per guardare il video di Kikò Nalli.

Con sorriso e saggezza Kikò Nalli sta conquistando tutti

Conquista con il suo sorriso, ma anche con la sua saggezza. Kikò Nalli è riuscito a farsi ben volere dal resto dei concorrenti del Grande Fratello 2019 ed è riuscito a stringere un legame particolare con Michael Terlizzi. Il ragazzo infatti si confida spesso con lui sui problemi relazionali in generale, specialmente dopo i dubbi di Cristian Imparato riguardo alla sua omosessualità. Kikò sembra sapere come comportarsi con qualunque gieffino, tanto che lo vediamo meno paterno nei confronti di Gennaro Lillio. Il ragazzo finisce spesso nel mirino degli scherzi dell’hair stylist, ma anche in questo caso si tratta di un gioco. Oltre ad aver fatto emergere la prima coppia della Casa, grazie al feeling fra Gennaro e Mila Suarez, Kikò però sembra non avere alcun interesse nei confronti delle gieffine. Oppure c’è chi gli fa battere il cuore?

Tra i papabili vincitori

Kikò Nalli potrebbe arrivare con estrema facilità alla vittoria del Grande Fratello 2019. Ancora troppo presto parlarne, ma sappiamo bene come i primi giorni del reality siano interessanti anche per individuare i primi segnali riguardo al possibile vincitore. Kikò conquista, ammalia e mostra una personalità pulita che arriva dritta al pubblico da Casa. A differenza dei concorrenti più giovani non sembra puntare al successo oppure a farsi una carriera a tutti i costi, armato fino ai denti. Per questo motivo potrebbe riservarci meno colpi di scena rispetto agli altri gieffini e di sicuro più genuinità. Tuttavia sembra che gli scommettitori non siano così sicuri di una sua vittoria, visto che lo vediamo in seconda posizione dietro una più vincente Valentina Vignali. 7.50 di quota sia per StanleyBet che per Eurobet, a pari merito con Michael Terlizzi e Cristian Imparato.



