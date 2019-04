GAME OF THRONES 8/ Il primo episodio non delude le aspettative e fa boom di ascolti

L’inverno è arrivata. Nella notte tra il 14 e 15 aprile 2019 Sky Atlantic ha trasmesso in contemporanea con la messa in onda americana la prima puntata dell’ottava stagione di Game of Thrones 8 registrando un vero e proprio record di ascolti. Il primo episodio della stagione finale di una delle serie più amate e seguite di sempre ha catalizzato l’attenzione in una fascia oraria alquanto strana, tra le 3 e le 3.55 della notte tra 14 e 15 aprile, ben 309.000 spettatori con uno share del 18.6%. Numeri importanti che confermano, ancora una volta, il grandissimo successo della serie tra le più attese della stagione televisiva. Chi vincerà l’ultima guerra? Da un lato ci sono Jon Snow, Daenerys Targaryen, Sansa e Arya Stark e dall’altra l’Esercito degli Estranei.

Jon Snow cavalca un drago

Uno dei momenti più emozionanti del primo episodio de Il Trono di Spade 8 è sicuramente il momento in cui Jon Snow cavalca il drago Rhaegal. Durante le precedenti puntate, infatti, si è scoperto che Jon è figlio di Aegon Targaryen, figlio di Rhaegar; una scoperta che ha incuriosito i tantissimi fan che da tempo si aspettavano una scena di questo tipo. Desiderio accontentato visto che durante la prima puntata di Game of Thrones 8 Jon vola proprio a cavallo del drago verde. Una volta arrivato a Grande Inverno, Jon ritrova il fratello Bran che non vedeva dalla prima stagione. Un momento bellissimo considerando che i due fratelli si erano separati quando Bran era in coma a seguito della caduta dalla torre per mano di Jaime Lannister. Il primo episodio regala ai fan anche l’incontro tra Sansa Stark e Tyrion Lannister dopo il matrimonio e la morte di Jeoffrey. Sansa era scappata dai Lannister grazie alla complicità di Lord Petyr Baelish.

Jon Snow e l’incontro con Aria Stark

Ma non finisce qui! Il primo episodio di Game of Thrones 8 ha segnato anche l’incontro tra Jon Snow e Aria Stark sancito da un lunghissimo abbraccia. I due fratelli si ritrovano dinanzi l’albero del cuore della famiglia Stark a distanza di tantissimi anni. L’ultima volta si erano visti poco prima della partenza di Jon per la Barriera e di Aria per il Sud. Jon e Aria si stringono in un forte abbraccio e si ritrovano a parlare di Ago, la spada che Jon aveva regalato alla sorella poco prima di partire per la Barriera. A Grande Inverno poi arriva anche Jaime Lannister dove ritrova Bran Stark, il ragazzino che molti anni prima aveva lanciato da una torta per mantenere il segreto della sua relazione con la sorella Cersei Lannister. Cosa succederà tra i due?



