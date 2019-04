Salma Hayek, la nuora di Pinault/ Il capolavoro Frida e le rivelazioni choc del 2017

Fra coloro che stanno rubando la scena in queste ore vi è senza dubbio Francois Pinault, l’82enne imprenditore francese suocero di Salma Hayek, che ha donato per la ricostruzione della cattedrale di Notre Dame, ben 100 milioni di euro. Francois Pinault che non va confuso con Francois-Henri Pinault, che è invece il 56enne figlio del miliardario transalpino, nonché marito proprio della splendida attrice di origini messicane. Nominata all’oscar e al Golden Globe come miglior attrice nel 2003 per “Frida”, ha conosciuto Pinault nel 2006, ed ha avuto un figlio dallo stesso imprenditore francese l’anno seguente. Dopo una breve separazione nel 2008, Salma e Francois-Henri si sono uniti in matrimonio sposandosi ben due volte: il 14 febbraio del 2009 a Parigi e il 25 aprile dello stesso anno a Venezia, giusto per non farsi mancare nulla. A seguito dell’unione, Salma Hayek ha aggiunto il cognome Pinault al suo, come richiesto anche dalla figlia.

SALMA HAYEK, LA NUORA DI PINAULT

Numerosi i film a cui ha preso parte, a cominciare appunto da Frida, senza dubbio l’opera più riuscita della bella messicana, in cui la stessa interpreta la nota artista ed attivista Frida Calo. La primissima apparizione la si registra invece in “Mi vida loca” del 1993, ma è con “Dal tramonto all’alba” di Robert Rodriguez, pellicola targata 1996, che la Hayek spicca il volo. Nel noto film horror, infatti, la splendida Salma balla in costume con un enorme serpente che le gira attorno, mettendo in mostra il suo fisico mozzafiato. Da anni molto attiva nella lotta contro la violenza di genere, nel 2017 ha pubblicato un articolo sul New York Times in cui ha svelato di essere stata una delle tante vittime di Harvey Weinsten, il noto produttore hollywodiano accusato di aver molestato sessualmente diverse attrici. In particolare, gli abusi sarebbero avvenuti proprio in occasione di Frida. Salma Hayek, oltre ad essere attrice, è anche registra, produttrice e doppiatrice: una donna bellissima, brava e poliedrica.

