Cattivissimo me 3/ Video, su Italia 1 il film con i Minions (oggi, 17 aprile 2019)

Cattivissimo me 3 va in onda stasera, 17 aprile 2019, su Italia 1. Un titolo d’animazione capace di riscuotere grandi successi a livello globale. Prodotto da Illumination Entertainment e distribuito in Italia da Universal Pictures, il film vanta le musiche di Heitor Pereira e Pharrell Williams, la sceneggiatura di Ken Daurio e Cinco Paul e la regia affidata a Pierre Coffin, Kyle Balda ed Eric Guillon. Risalente al 2017 e confezionato negli Stati Uniti, vede la presenza di un cast di doppiatori di buona caratura. Per esempio, c’è l’attore comico americano Steve Carell, che ha conseguito una candidatura al Premio Oscar per la sua interpretazione in Foxcatcher – Una storia americana e un Golden Globe per The office. Viene affiancato da Kristen Wiig, comica statunitense che ha sfiorato l’Oscar per la miglior sceneggiatura originale e il Golden Globe come miglior attrice per Le amiche della sposa. Ci sono anche Trey Parker, Pierre Coffin, Miranda Cosgrove, Nev Scharrel, Dana Gaier, Steve Coogan e Julie Andrews.

Cattivissimo me 3, la trama del film

Cattivissimo me 3 si apre con Gru e Lucy che sono sempre alla ricerca di criminali. In questo caso, devono acchiappare Balthazar Bratt, supercriminale famoso negli anni ’80 ma in totale declino. Il cattivo di turno cerca di rubare un diamante, ma Gru lo recupera senza prendere Bratt. Gru e Lucy vengono cacciati dalla lega anticrimine e dicono tutto alle loro figlie, che la prendono male. Gru smette di fare il supercattivo e Bratt cattura il diamante. Gru deve vedersela con un uomo che arriva a casa sua e dice di essere stato inviato dal gemello Dru, ma viene cacciato malamente. In un secondo momento, Gru si mette alla ricerca di Dru, identico a lui ma con i capelli biondi. Il loro papà era il più grande cattivo di sempre ed era orgoglioso di Gru, ma non di Dru, che manifesta l’intenzione di diventare supercattivo. I Minion vengono arrestati e i gemelli fuggono col diamante rubato da Bratt. Gru litiga di nuovo con Dru e Bratt assume le sembianze di Lucy, rubando di nuovo il diamante e rapendo le figlie di Gru. I gemelli tornano a collaborare e Bratt trama di distruggere Hollywood con l’aiuto di un robot enorme da lui creato. Gru sviene cercando di sconfiggere Bratt, mentre Dru riesce a distruggere il robot. Alla fine, Gru batte Bratt, fa pace con la famiglia e viene ritrovato dai Minion, con Dru che diventa finalmente un supercattivo.

