Dolcenera a Vieni da me/ “Dopo Music Farm sono scomparsa per 3 anni, dovevo curarmi”

Dopo aver ascoltato i racconti di Cristina Parodi che ha confessato di avere una grande passione per la musica, Caterina Balivo incontra Dolcenera. La cantante, ospite della puntata del 17 aprile di Vieni da me, si racconta tra vita privata e professionale attraverso le canzoni più importanti della sua vita. Sempre bellissima e in splendida forma, Emanuela Trane, questo il vero nome di Dolcenera, apre le porte del suo cuore svelando dettagli inediti sulla sua vita. Si parte proprio da Dolcenera, nome d’arte dell’artista, ma anche una canzone di Fabrizio De Andrè. “Ho scelto questo nome per la passione per la musica cantautorale italiana e poi perchè racchiude il mio carattere” – confessa l’artista che poi spiega – “Da una parte sono inquieta e dall’altra sono molto chioccia e che si preoccupa per fare stare bene gli altri. Queste due anime si sono sempre scontrate dentro di me e, anche sui social, alcune volte faccio parlare Dolce e altre volte faccio parlare Nera”, racconta Emanuela Trane.

DOLCENERA: “SONO SCOMPARSA PER TRE ANNI ER CURARMI”

Dopo aver vinto Sanremo, Dolcenera partecipa a Music Farm, ma restando chiusa per tre mesi in una realtà che non corrispondeva alla vita vera, capisce di non essere ancora pronta al successo e all’esposizione mediatica. “Ho vinto Music Farm dopo aver vinto Sanremo, ma non ero pronta a vivere quell’esperienza. Quel successo non mi piaceva perchè io volevo che la gente si interessasse alla mia musica e non alla mia vita privata e, quindi, invece di cavalcare quell’onda della popolarità, decisi di sparire dalla tv”, spiega l’artista che non è mai stata interessata a riempire le pagine dei giornali di cronaca rosa. “Per tre anni non ho più rilasciato interviste, non sono più apparsa in televisione, sono scomparsa perchè ero diventata dura, rigida, non sentivo più niente neanche nei confronti delle persone con cui ero cresciuta”, confessa oggi Dolcenera. “Cosa hai fatto per tre anni?“, chiede Caterina Balivo. “Dovevo curarmi”, spiega Dolcenera che aveva bisogno di riprendere in mano la sua vita. La cantante torna così sulla scena musicale, forte dell’appoggio del grande amore della sua vita. “Con il mio compagno Gigi vivo un amore da 24 anni. Sono sempre stata attratta dalla psicologia degli uomini e devo dire che gli ho fatto la corte io. Dopo essermi presentata, lui viveva a Firenze e studiava giurisprudenza e quindi ci sentivamo al telefono e per una persona che faceva fatica a parlare, non era facile portare avanti una relazione al telefono. Lui mi ha tirata fuori dal guscio”, confessa la cantante. “Ma dopo 24 anni volete continuare ad essere fidanzati?”, chiede Caterina Balivo. “Mi dice che non gli conviene sposarmi, però, vorrebbe un figlio“, risponde Dolcenera.

