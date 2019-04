Gabriel Garko e Gabriele Rossi/ Foto, felici e sorridenti alle terme di Saturnia

Gabriel Garko e Gabriele Rossi si concedono un weekend di relax, lontani dallo stress del set e della vita quotidiana. I due attori che si sono conosciuti più di dieci anni fa sul set de L’onore e il rispetto instaurando subito un forte legame, sono sempre più amici e trascorrono spesso le vacanze insieme. Dopo il piacevole soggiorno in montagna in compagnia di Eva Grimaldi e Imma Battaglia, prossime alle nozze, Gabriel Garko e Gabriele Rossi, come testimoniano le foto pubblicate dal settimanale Chi nel numero in edicola, si sono concessi alcuni giorni di vacanza godendosi le coccole delle terme di Saturnia, in Toscana. Tra un bagno e una passeggiata nella spendida località, Gabriel Garko e Gabriele Rossi hanno ricaricato le pile prima di tornare alla consueta routinè.

Gabriel Garko e Gabriele Rossi sempre più amici

L’amicizia che lega Gabriel Garko e Gabriele Rossi è sempre più forte. Pur facendo lo stesso lavoro, i due attori sono riusciti a creare un rapporto d’amicizia sincero. I fans, però, si chiedono se nella vita di Garko ci sia anche una fidanzata. Archiviata la storia con Adua Del Vesco, Garko ha trovato nuovamente l’amore? A diffondere l’ultimo gossip sulla vita privata dell’attore è stato il settimanae Oggi che ha scritto: “A Roma si mormora che Gabriel Garko sia innamorato e che abbia da alcuni mesi addirittura avviato una convivenza – si legge sul settimanale Oggi – Si dice anche che il bellissimo attore abbia intenzione di ufficializzare a breve il suo legame e di riconoscerlo anche legalmente. Chi è la dolce metà di Garko?”. Il nuovo gossip su Garko, dunque, è servito. Nel frattempo, l’attore si concede un weekend rilassante con l’amico Gabriele.

