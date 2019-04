A RACCONTARE COMINCIA TU/ Raffaella Carrà incontra il maestro Riccardo Muti

Giovedì 18 aprile, in prima serata su Raitre, si rinnova l‘appuntamento con A Raccontare comincia tu, la trasmissione che ha riportato in televisione Raffaella Carrà che, con il suo sorriso e il suo immancabile caschetto, incontra i personaggi più importanti del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport per regalare al proprio pubblico un racconto inedito dei suoi ospiti. Dopo la prima puntata dedicata a Fiorello che ha incollato davanti ai teleschermi 2.299.000 spettatori pari ad uno share del 9.4% e il secondo appuntamento dedicato alla diva del cinema italiano per eccellenza ovvero Sophia Loren che è stato seguito da 1.652.000 spettatori pari ad uno share del 6.8%. Protagonista della terza puntata di “A raccontare comincia tu”, invece, sarà il maestro Riccardo Muti che aprirà per la prima volta le porte della sua casa alla televisione.

A RACCONTARE COMINCIA TU: RICCARDO MUTI APRE LE PORTE DELLA SUA CASA

Talento, passione e un amore viscerale per la musica: Riccardo Muti accoglie nella sua casa Raffaella Carrà a cui, tra fotografie, filmati e ricordi, racconterà i momenti più importanti della sua vita. Nello speciale viaggio fatto davanti alle telecamere di “A raccontare comincia tu”, Riccardo Muti non sarà solo: al suo fianco, infatti, ci sarà la moglie Cristina, una presenza fondamentale della sua vita. Il maestro, così, tirerà fuori anche il lato più amorevole del suo carattere parlando non solo della straordinaria storia d’amore con la moglie, ma anche dell’affetto per i figli e i nipoti. Uomo, padre, artista e musicista, profondamente legato alle sue radici, Riccardo Muti si racconterà a 360 gradi senza rinunciare alla sua vena ironica.

A RACCONTARE COMINCIA TU: IL RACCONTO INEDITO DI RICCARDO MUTI

Riccardo Muti è uno dei personaggi più importanti della musica italiana. Ammirato dal pubblico e dagli addetti ai lavori, il grande maestro e direttore d’orchestra si racconterà ai telespettatori di Raitre ripercorrendo le tappe più importanti della sua vita privata e professionale. Figura fondamentale nella storia dell’opera italiana, il maestro Riccardo Muti ha diretto opere importantissime nel corso della sua carriera nei più importanti teatri italiani e internazionali. Oltre ad aver lavorato presso il Teatro Alla Scala di Miano, infatti, Riccardo Muti ha diretto produzioni operistiche anche a Firenze, Napoli, Filadelfia, Monaco, Vienna, Londra, Liegi e tanti altri. Della sua vita privata, invece, si sa solo che è sposato con Cristina Mazzavillani e ha tre figli Domenico, Francesco e Chiara Muti. Di tutto questo, il maestro parlerà con Raffaella Carrà.



