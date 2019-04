A RACCONTARE COMINCIA TU/ Ospiti 11 aprile: Raffaella Carrà incontra Sophia Loren

Dopo il grande successo ottenuto con la prima puntata che ha incollato davanti ai teleschermi 2.299.000 spettatori pari ad uno share del 9.4%, oggi, giovedì 11 aprile, in prima serata su Raitre, torna “A raccontare comincia tu”, la trasmissione che ha visto il ritorno in tv della grandissima e amatissima Raffaella Carrà che, dopo aver scritto pagine importanti della televisione italiana, regala uno show inedito al pubblico incontrando i personaggi più importanti del mondo dello spettacolo e dello sport che si raccontano a 360 gradi tra carriera e vita privata svelando anche dettagli inediti e retroscena di quello che hanno vissuto. Nella prima puntata, a raccontarsi è stato Fiorello che ha regalato alla Carrà e ai telespettatori un racconto inedito e intimo della sua vita. Chi sarà, invece, l’ospite della seconda puntata di “A raccontare comincia tu”?

A RACCONTARE COMINCIA TU: SOPHIA LOREN OSPITE DELLA SECONDA PUNTATA

Sophia Loren è l’ospite della seconda puntata di “A raccontarsi comincia tu“. La grande diva del cinema italiano, considerata una delle più grandi attrici che l’Italia ha avuto, si racconta ai microfoni dell “sorellina” Carrà, così la Loren chiama affettuosamente Raffaella. L’incontro tra le due amiche ha come location Ginevra. Sophia Loren accoglie Raffaella Carrà nella sua casa dove, tra fotografie, filmati, ricordi intimi della sua vita privata e professionale, si lascia andare ad un racconto inedito. Scatti di famiglia, oggetti cari e innumerevoli riconoscimenti: Sophia Loren si mostra come una donna semplice e legata ai valori della famiglia che, nonostante il successo internazionale, è sempre rimasta fedele a se stessa.

GLI OSPITI DELLE PROSSIME PUNTATE DI “A RACCONTARE COMINCIA TU”

Oltre alla puntata in onda questa sera, A raccontare comincia tu andrà in onda per altre quattro puntate. Nei prossimi appuntamenti dea sua trasmissione, Raffaea Carrà incontrerà atri personaggi importanti. Ospite della terza puntata sarà la regina della televisione italiana, Maria De Filippi mentre nelle successive, la Carrà incontrerà anche il caciatore della Juventus Leonardo Bonucci, il grande maestro Riccardo Muti e il regista Paolo Sorrentino. Grandi artisti e sportivi che hanno accettato l’invito di Raffaella Carrà che, con il suo sorriso e la sua simpatia, riesce a mettere a proprio agio i suoi ospiti.



