Al Bano e Loredana Lecciso si sposano?/ Scoppia il gossip: “il tempo ci ha uniti”

Al Bano e Loredana Lecciso si sposano? A lanciare il clamoroso gossip è il settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti secondo il quale, il cantante di Cellino San Marco e la madre dei suoi figli minori, Jasmine e Albano Junior, pronunceranno presto il fatidico sì. “Nemmeno i figli di Carrisi e dell’ex moglie Romina Power – che è tornata negli Usa – sono riusciti a far cambiare idea al cantante”, scrive Nuovo nel nuovo numero in edicola. Con una copertina dedicata ad una delle coppie più discusse degli ultimi anni, Nuovo annuncia il matrimonio imminente tra Al Bano e la Lecciso riportando le dichiarazioni raccolte da una fonte anonima: “Loredana e Al Bano torneranno insieme e a breve si sposeranno”. Sarà davvero così?

Al Bano e Loredana Lecciso si sposano: “il tempo di ha uniti”

La storia d’amore tra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso è durata 18, lunghi anni. Un amore coronato dalla nascita di due splendidi figli a cui, entrambi, sono riusciti a donare serenità nonostante la separazione. Nonostante si siano allontanati, l’affetto tra Loredana e Al Bano non è mai venuto meno come ha spiegato la stessa Lecciso a Nuovo. “Diciotto anni sono volati e il tempo ha fortificato il nostro rapporto”. Insieme ai figli Jasmine e Albano Junior, il cantante e la Lecciso sono apparsi anche in televisione, durante la prima puntata del programma di Barbara D’Urso, Live – Non è la D’Urso. I due, però, non hanno mai annunciato il ritorno di fiamma anche se la Lecciso, nelle ultime settimane, su Instagram, ha pubblicato spesso foto in cui è insieme all’ex compagno. Loredana si è anche immortalata mentre si trovava nei campi della tenuta di Al Bano: le nozze, dunque, ci saranno davvero?

