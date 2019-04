Catherine Zeta-Jones, lo scatto è troppo hot/ L’attrice lo rimuove da Instagram

Catherine Zeta-Jones ha pubblicato nelle scorse ore uno scatto decisamente sexy che in breve tempo ha fatto il giro del web. Una foto così hot e chiacchierata che alla fine è stata rimossa dalla stessa splendida attrice gallese, forse vergognatasi della sua immagine, o forse per via della polemica che si è venuta a creare subito dopo la sua pubblicazione. Ovviamente i più attenti sono riusciti a salvare la foto, che sta circolando in internet, malgrado la volontà della splendida attrice hollywoodiana. Del resto Catherine Zeta-Jones sembrerebbe essere come il vino buono, ed oggi, a 49 anni, è ancora una donna decisamente sexy. La foto in questione mostrava la Zeta-Jones praticamente come mamma l’ha fatta, con un costume trasparentissimo, che lasciava ben poco all’immaginazione, il tutto con un filtro bianco e nero che rendeva l’atmosfera ancora più calda. Il suo Instagram non è di certo nuovo a scatti molto sexy, ma questo livello di erotismo non era forse mai stato raggiunto fino ad ora dalla bella Catherine, che ha poi deciso di fare un passo indietro.

CATHERINE ZETA-JONES, LO SCATTO È TROPPO HOT

Una foto che giunge nella settimana in cui in Italia uscirà un film per la tv con protagonista propria la splendida gallese. Sabato 20 aprile, su Crime Investigation (canale numero 119 del pacchetto Sky), andrà in onda “La signora della droga” (Cocaine Godmother), pellicola per il piccolo schermo che racconta la storia di Griselda Blanco, nota narcotrafficante colombiana amica di infanzia di Pablo Escobar. Per l’occasione la Zeta-Jones ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Vanity Fair, uscita nel numero di ieri: «Hollywood sottolinea con implacabile puntualità – le parole dell’attrice moglie di Michael Douglas – il tempo che avanza e, secondo gli standard dello showbusiness, dovrei essere fuori gioco da almeno due decenni, ma qualcosa sta cambiando. Ho più frecce al mio arco di quante ne avessi da ragazza e accettare d’invecchiare mi regala una libertà inedita…Risultare carine è facile, la parte complicata arriva quando hai l’occasione di mostrare che oltre all’aspetto hai molto altro da offrire».

