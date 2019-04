Paola Barale/ Arriva la “replica” a Raz Degan? (Maurizio Costanzo Show)

Paola Barale divisa fra radio e look, spesso eccentrico e un persino un po’ anni Settanta. Negli ultimi giorni l’abbiamo vista infatti sui social con bodi e tuta a rete, stivaloni con zeppe da far invidia persino ai Kiss. Il motivo? Lo rivela proprio lei: “qualcosa mi dice che il Tommassini è in città”. E non solo look da capogiro, ma anche tanto impegno nel mondo della solidarietà. Due giorni fa, la Barale ha condiviso un video fatto con Cocò in occasione con La Giornata del Naso Rosso, che partirà con la sua nuova edizione il prossimo 19 maggio. Un’occasione per portare il sorriso a chi magari lo ha perso, a chi combatte ogni giorno in ospedale. Schiere di bambini che meritano di sorridere e non dimenticare la loro età, nonostante malattie e patologie da dover sconfiggere. La showgirl nel frattempo ci regala anche una nuova apparizione in tv grazie al Maurizio Costanzo Show, dove la vedremo fra gli ospiti per la puntata di stasera, giovedì 18 aprile 2019. Parlerà ancora di Raz Degan? Il grande amore condiviso e forse mai del tutto scemato continua ad essere uno degli argomenti più cercati dagli appassionati di cronaca rosa. Soprattutto perché l’ex Naufrago di recente ha dichiarato a Domenica In che Paola è stato “il mio amore più grande”. Una relazione che gli ha regalato tanto, fra cui anche la possibilità di scoprire l’Italia e coltivare un legame profondo. “Nessuno può togliermi quei ricordi”, ha detto ancora.

Paola Barale ospite al Maurizio Costanzo Show

Paola Barale e i tanti amori, quelli sofferti ed altri abbandonati. L’argomento ritorna in voga nelle ultime settimane anche per via di alcune affermazioni di Marco Bellavia, che ha raccontato la sua personale relazione con la showgirl. Conosciuto per Bim Bum Bam ed anche per i telefilm con Cristina D’Avena, proprio in quel periodo Bellavia stava vivendo un momento d’oro non solo a livello professionale, ma anche personale. Sono anni in cui condivide la vita con la Barale, gli stessi che poi lo porteranno ad essere lasciato in favore di Gianni Sperti. Bellavia si racconta alla Balivo e spiega di aver dovuto lasciare l’appartamento in cui convivevano proprio per il flirt in corso fra i due. Per ora nessuna risposta da parte della Barale: sceglierà il salotto di Maurizio Costanzo per rivelare il proprio punto di vista? Nonostante l’amore sia sempre al centro della sua vita, la showgirl sembra aver chiuso le porte ad un certo tipo di rapporto. Forse per l’impossibilità di trovare qualcuno che le regali ancora quel tipo di emozioni che le facciano volare in alto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA