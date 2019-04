Star Wars, testo profezia sul Prescelto/ Lucasfilm svela un particolare attesissimo

Novità per i fan di Star Wars con la Lucasfilm che ha svelato un particolare attesissimo sul testo della profezia sul Prescelto. Sono passati vent’anni precisi dall’uscita de La Minaccia Fantasma e arriva una precisazione che fa impazzire i fan, cioè il testo esatto della profezia che ha portato all’equilibrio nella Forza: “Un Prescelto verrà, generato senza padre, e attraverso di lui verrà ripristinato l’equilibrio definitivo della Forza“. Proprio da queste semplici parole sarebbe arrivata la scelta di Qui-Gon di portare con sé Anakin Skywalker. È lui il Prescelto generato dalla madre Shmi e dalla Forza stessa dunque senza un padre. Una scelta che si è rivelata fin da subito vincente anche grazie alla personalità del giovane ragazzo, fin da subito intenzionato ad aiutare tutte le persone in difficoltà anche quelle a lui sconosciute. Si ampliano così le curiosità su quello che accadrà da qui in poi.

Star Wars, testo profezia sul Prescelto: Skywalker. Rise

C’è grande curiosità per il proseguo delle avventure di Star Wars, ancor di più dopo la rivelazione del testo della profezia sul Prescelto. Il nono episodio della saga incuriosisce molto il popolo dei fan della saga, con il teaser trailer che ha svelato qualcosa e il nuovo titolo che regala ulteriori informazioni. La traduzione non è stata rivelata però per il nostro paese con l’edizione russa che si intitolerà “Звёздные Войны: Скайуокер. Восход”, “Star Wars: Skywalker. Rise” tradotto letteralmente. Chissà come diventerà da noi, visto che la traduzione letterale è molto forzata e di difficile comprensione. Il pubblico aspetta e intanto si accontenta di questi piccoli spoiler, cercando di capire qualcosa in più soprattutto sulla trama.

