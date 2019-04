Charlize Theron “Mio figlio Jackson si sente una femmina”/ “Non spetta a me decidere”

Charlize Theron a cuore aperto in una lunga intervista ai microfoni del Daily Mail. La nota attrice americana ha parlato del figlio adottivo Jackson, che oggi ha nove anni, rivelando: «Ho pensato che fosse un ragazzo sino a quando non mi ha guardato negli occhi quando aveva tre anni dicendomi: “Non sono un ragazzo”». Una confessione che fa rumore, con la star di Hollywood che ha evidenziato: «Ho due bellissime figlie (riferendosi a August, bimba adottata che oggi ha 3 anni, ndr): proprio come ogni genitore li voglio proteggere e veder prosperare».

“MIO FIGLIO SI SENTE UNA BAMBINA, NON SPETTA A ME DECIDERE”

Come sottolinea Tg Com 24, già negli scorsi anni avevano fatto parlare le foto scattate dai paparazzi che ritraevano Jackson con capelli lunghi e treccine, vestito con gonne e scarpe rosa. Charlize Theron, che negli ultimi giorni ha fatto parlare di sé annunciando di essere alla ricerca di un nuovo fidanzato, ha affrontato per la prima volta l’argomento nel corso dell’intervista al Daily Mail: «Non spetta a me decidere chi sono e chi vorranno essere, né dove, nel mondo, riusciranno a ritrovarsi mentre crescono… Il mio lavoro di genitore è quello di celebrarli, di amarli e di assicurarmi che abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno per essere ciò che vogliono essere…Farò tutto quanto è in mio potere affinché i miei figli abbiano questo diritto e siano protetti in questo».

