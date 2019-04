GOMORRA 4/ Anticipazioni del 19 aprile 2019: nuovo agguato per Patrizia?

GOMORRA 4, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Sky Atlantic di oggi, venerdì 19 aprile 2019, verranno trasmessi due nuovi episodi della serie tv Gomorra 4 in prima visione assoluta. Saranno il settimo e l’ottavo e prima di scoprire le anticipazioni, rivediamo dove siamo arrivati la settimana scorsa: Patrizia è tesa: sta per raggiungere i Levante a Casera, per trascorrere la domenica con tutta la famiglia. La tensione e l’odio saranno visibili, soprattutto quando Mickey si allontana per prendere delle pastarelle e la boss ammetterà di non credere più in Dio. Don Gerlando approfitterà del pranzo per manifestare il proprio disappunto. Non vuole che Mickey e Patrizia abbiano una storia, ma la donna riuscirà ancora a nascondere la verità al boss, parlando di affari. Dopo aver rotto con Mickey, per Patrizia c’è un altro guaio da risolvere: la Polizia ha sequestrato un carico di cocaina in arrivo. I Capaccio però battono cassa e per saldare il debito la donna è costretta a chiedere l’aiuto di Genny. L’ex boss dovrà ribadire ancora una volta il senso del suo voler rimanere fuori da tutto, ma alla fine le concederà il prestito. Savastano solleverà poi qualche rimbrotto da Azzurra, che si sente esclusa dai giochi. Non ha gradito che il marito le abbia tenuto nascosto l’ennesimo incontro con Patrizia. Nè che non l’abbia avvisata del sequestro della droga e del prestito alla Santoro. Dopo aver fermato un tentativo di Mickey di riconquistarla, Patrizia torna dai Levante per gridare in faccia a don Gerlando il suo pensiero e la verità emerge con tutta la sua forza.

Patrizia non ha ancora capito chi l’abbia tradita, ma è decisa a scoprirlo. Ipotizza persino che possa essere stato Nicola. Il ragazzo sa bene quali sospetti gravano sul suo conto e per questo cercherà di trovare la spia per dimostrare la sua fedeltà. E’ stato informato infatti che una parte del carico di droga è ritornato sulle strade e che per trovare un nome bisogna individuare chi la sta spacciando. Finalmente un contatto: Kevin accompagna Nicola ed il cugino al cospetto del boss Papa Gyam, evento che non passerà inosservato ad Enzo, che lo richiamerà all’ordine per capire perché si trovasse a Forcella. Valerio prenderà le sue parti, mentre Enzo sembra del tutto interessato alla sua guerra. Ad ogni modo Nicola riuscirà a scoprire il fornitore dei nigeriani. Patrizia invece incontra di nuovo Alessio, a cui rivela di aspettare un bambino. Si scoprirà più tardi che i traditori sono Saro e Ciccio, i fratelli di Mickey, che hanno da ridire sulla presenza di Patrizia al comando degli affari. Gli offrono persino di prendere il suo posto e Nicola accetterà, organizzando un piano per uccidere la donna. Quest’ultima però verrà avvisata da Mickey, che ha ricevuto una soffiata dalla sorella. A farne le spese alla fine sarà prorio Nicola, che verrà usato dal figlio del boss come perfetto capro espiatorio.

GOMORRA 4, ANTICIPAZIONI DEL 19 APRILE 2019

EPISODIO 7 – Anche se Mickey è riuscito a nascondere la verità a Patrizia, i Sangueblu sono sul piede di guerra e si preparano ad attaccare. Enzo vorrebbe solo attendere un po’ di tempo per capire come muoversi, mentre Valerio ed altri preferirebbero passare subito all’azione. Il clan ipotizza anche che i Capaccio possano sapere qualcosa riguardo al carico di droga. A fare il primo passo sarà alla fine O’ Vocabulà, che travolto dal vortice di dubbi e sospetti non riuscirà più ad avere la certezza di potersi fidare di Nicola e Valerio.

EPISODIO 8 – Genny continua a portare avanti i lavori all’aeroporto, ma gli imprevisti sono dietro l’angolo. Il cantiere infatti verrà fermato quando dal terreno emergerà qualcosa che non permette la costruzione della pista. Savastano inoltre deve guardarsi le spalle da Walter Ruggieri, dato che il Magistrato ha deciso di stargli con il fiato sul collo. Azzurra sembra più tranquilla, ma l’ex boss ancora una volta preferisce tagliare i ponti con la sua vita passata per non rischiare. Nel frattempo, Patrizia si sente più tranquilla a casa Levante, tanto da avvicinarsi ancora una volta alla famiglia di Mickey. Eppure ancora una volta potrebbe succedere qualcosa di tragico ed imprevedibile.



