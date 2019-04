Joe Bastianich, foto davanti al Cenacolo/ “Irrispettoso e fuori luogo!”, ira del web

Nuova ondata di polemiche attorno a Joe Bastianich, imprenditore e volto noto del piccolo schermo, il quale ha postato un nuovo scatto su Instagram che però non pare abbia incontrato il benvolere di gran parte dei suoi followers. Cosa avrà pubblicato, questa volta, l’eclettico imprenditore americano? La foto finita al centro della bufera lo vede immortalato davanti allo storico affresco L’Ultima Cena di Leonardo da Vinci che è possibile ammirare nel refettorio del Chiostro della Chiesa di Santa Maria delle Grazie, a Milano. Sarebbe dovuto essere uno scatto ironico, eppure l’effetto finale è stato tutt’altro. “Si mangia!”, scrive Bastianich nella didascalia che accompagna la foto con cui intende augurare buona Pasqua, taggando i profili social di Papa Francesco. In tanti hanno quasi considerato eccessivamente dissacrante l’atteggiamento del popolare giudice di Masterchef e sono copiose le critiche che sono state avanzate nel giro di poche ore. I followers, in sostanza, non hanno gradito molti aspetti del post social: dalla sua posizione irrispettosa rispetto all’affresco del Cenacolo, alla battuta considerata del tutto fuori luogo rispetto al contesto. Intanto il post ha collezionato finora oltre 12 mila “like”, rientrando tra i più cliccati degli ultimi giorni.

JOE BASTIANICH, L’IRA DEI FOLLOWERS PER LA FOTO DAVANTI AL CENACOLO

“Trovo sia poco rispettoso”, ha commentato un utente sotto la foto di Joe Bastianich che lo immortala davanti all’opera di Leonardo da Vinci. “Ultima Cena. Non è da lì che si augura buona Pasqua”, ha commentato un’altra utente poco felice per l’uscita dell’imprenditore americano. Se in tanti hanno ironizzato, cercando di comprendere la battuta di Joe, la maggior parte ha voluto ribadire il cattivo gusto della battuta: “Ma no! Non esagerare, ci vuole un po’ di rispetto, è una festa religiosa!”, si legge sfogliando i commenti. Insomma, anche questa volta Bastianich ha sollevato un nuovo polverone social esattamente come fece tempo fa quando postò su Instagram la foto con la carcassa di un piccione e che in tanti lo avrebbero letteralmente mal digerito. Anche in quell’occasione in molto utenti avevano ribadito il cattivo gusto del giudice di Masterchef ma Biastianich, di contro, aveva preferito non replicare ai tanti “orribile”, “disgustoso”, “irrispettoso”, giunti sotto lo scatto del piatto.

Visualizza questo post su Instagram Si mangia!!! #buonapasqua🐣 #happyeaster🐰 @papa.francesco_twitter @pontifex_es Un post condiviso da Joe Bastianich (@jbastianich) in data: Apr 18, 2019 at 6:32 PDT





