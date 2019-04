MENTRE ERO VIA, FICTION/ Anticipazioni puntata 2 maggio 2019: Monica accusa Riccardo

MENTRE ERO VIA, ANTICIPAZIONI 2 MAGGIO

Le anticipazioni dicono che si sta entrando nel vivo della fiction Mentre ero via. La quinta puntata che andrà in onda giovedì 2 maggio, e che sarà anche la penultima, vedrà Monica accusare apertamente Riccardo di averle mentito circa quello che è avvenuto la fatidica notte in cui sono morti suo marito e Marco. La Grossi ha ricordato che nella macchina con il cognato c’era una donna. Chi sarà? Secondo alcuni telespettatori si tratterebbe di Barbara. In ogni caso sembra che tornare alla villa abbia aiutato Monica a ricordare importanti dettagli e per questo tornerà dal suocero a chiedergli di poter accedere a quel luogo. Sembra che stavolta Vittorio sia più propenso ad assecondare i desideri della nuora. Forse il chiarimento che c’è stato tra i due in ospedale è stato utile.

MENTRE ERO VIA, I DUBBI DI STEFANO

Resta da capire cosa accadrà tra Monica e Stefano. L’uomo sembra essere particolarmente freddo nei suoi confronti. Giorgi è riuscito a mettergli una pulce nell’orecchio che lo tormenta. A quanto pare a fare le spese di questa situazione saranno anche Rocco e Sara, che erano appena riusciti a superare un momento difficile. Resta poi da capire chi abbia cercato di ingannare la Grossi e De Angelis facendogli incontrare un falso De Vincenti. Facile immaginare che dietro a tutto ci sia Riccardo, visto che è stato in una riunione dove lui l’ha portata che Monica ha conosciuto il finto chimico che stava cercando. Ciò vuol dire in ogni caso che il viaggio a Ginevra era stato proficuo. Occorre quindi tornare a indagare su De Vincenti per trovare però quello vero.

