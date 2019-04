Harry e Meghan debuttano su Instagram/ Aperto il profilo ufficiale della coppia

Il Principe Harry e Meghan Markle hanno fatto il loro debutto su Instagram. Non si tratta di uno scherzo: il duca e la duchessa del Sessex hanno aperto un vero e proprio profilo di coppia ufficiale, all’indirizzo @sussexroyal. “The Duke and Duchess of Sussex” è il titolo che presenta questo account di coppia di Harry e Meghan che, quindi, “divorziano” ufficialmente da quello di Kentington Palace, al quale invece rimangono legati William e Kate. L’acciunt di Harry e Meghan è stato aperto da pochissime ore ma conta già più di 370 mila follower, destinati a crescere nel corso delle prossime ore. L’account “The Duke and Duchess of Sussex” esordisce però con un post con tanto di stemma reale e con alcune foto che mostrano il principe Harry e la sua consorte Meghan in alcuni momenti ufficiali.

Harry e Meghan: “Benvenuti sul nostro profilo Instagram ufficiale”

«Benvenuti sul nostro Instagram ufficiale», scrivono sotto la primissima foto il duca e la duchessa del Sussex, Harry e Meghan (o chi ha da oggi il compito di gestire questo nuovo account). E ancora si legge «Condivideremo qui con voi quello che per noi è importante, i lavori che faremo, le cause che supportiamo, gli annunci ufficiali». Infine «Grazie per il vostro supporto e benvenuti su @sussexroyal – Harry & Meghan». I like a questo primo post sono quasi 170 mila ma il primo commento non poteva che essere dell’account ufficiale Instagram, che ha infatti scritto: «Ummm… hello! Welcome! We are so happy you are here» (Benvenuti, siamo contenti di avervi qui).





