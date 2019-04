Sergio Muniz a Vieni da me/ “Non volevo diventare famoso. Sono fidanzato con Morena”

Sergio Muniz, attore e modello spagnolo che ha conquistato la popolarità in Italia partecipando e vincendo l’Isola dei Famosi nel 2004, si racconta ai microfoni di Vieni da me. Davanti ai cassetti della cassettiera di Caterina Balivo, Sergio Muniz ripercorre la sua carriera partendo proprio dall’Isola. “Non volevo diventare molto famoso perchè io sono molto timido e riservato. Mi andava bene essere un modello affermato, ma poi Giorgio Gori e Simona Ventura mi hanno convinto e mi hanno fatto fuori alla seconda puntata” – ricorda oggi Sergio Muniz – “Il primo eliminato è stato Valerio Merola e poi io. Mi hanno così dato la possibilità di continuare l’avventura sull’ultima spiaggia e ho trascorso 46 giorni da solo sull’Isola. Questo programma mi ha dato tantissimo e io ringrazio tutti per l’occasione che mi ha regalato”, aggiunge ancora.

SERGIO MUNIZ: “A 16 ANNI FACEVO IL FRUTTIVENDOLO, POI…”

Prima di tuffarsi nel mondo della moda diventando un modeo affermato, Sergio Muniz ha fatto anche lavori umili. “A 16 anni, non essendo molto bravo a scuola, ho cominciato a lavorare facendo il fruttivendolo con mio padre. Mi alzavo alle 4 del mattino ed è stato un duro avoro che, però, mi ha aiutato a diventare quello che sono adesso. Oggi faccio una vita più agiata, ma da ragazzino non mi mancava niente perchè mio padre è stato un grande lavoratore”, ricorda oggi Sergio. Da mondo della frutta a quello della moda, però, non passa molto tempo. “Nel negozio di frutta veniva un cliente che organizzava delle sfilate e più volte mi aveva chiesto di partecipare. Io avevo sempre rifiutato. I miei amici, però, ci credevano e mi hanno portato ad un’agenzia e da lì è partito tutto anche se non è stato facile. All’inizio ho fatto di tutto per mantenermi, anche ballare su cubo”, confessa ancora l’attore. Si passa, poi, all’amore. “Adesso sono felicemente fidanzato con Morena” – spiega Sergio che, prima di ritrovare l’amore ha affrontato anche il divorzio – “non è stato facile. Abbiamo lottato tutti e due per stare insieme, ma quando non c’è un’evoluzione e ci sono dei bambini, per non farsi male, abbiamo scelto di separarci”. Con l’attuale compagna, però, Sergio ha poi ritrovato la serenità: “Morena è una persona splendida e mi ha aiutato in tutto perchè lei mi ha conosciuto in un momento molto brutto perchè non era passato molto dalla separazione” – spiega per poi concludere con quella che è una vera dichiarazione d’amore – “Meno male che c’è”.

