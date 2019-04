Ultimo/ “A Sanremo sono stato strumentalizzato. Mi hanno dato del fascista e omofobo”

Ultimo, finito nelle polemiche dopo l’ultimo Festival di Sanremo, in un’intervista raccolta dal portale di vanityfair, ha raccontato la sua verità. Ricordiamo che la polemica è nata quando, vincitore al televoto con il brano I tuoi particolari, si era visto sorpassare da Mahmood per l’intervento della giuria d’onore. Tutta la tensione è stata in seguito riversata nella classica conferenza stampa del dopo festival. Al magazine, Ultimo spiega che: “Mi hanno dato del coatto, fascista, omofobo, ma la verità è che non sono niente di tutto questo. Io di politica non ne so, e le generalizzazioni, come le strumentalizzazioni, mi amareggiano. Ho agito d’istinto, ed esprimersi d’istinto è pericoloso. Ma è il mio carattere: schietto, incontrollabile. Sto lavorando per migliorare”. Il cantante precisa anche che non ci sono assolutamente problemi con il vincitore del Festiva: “Con lui è tutto a posto”.

ULTIMO E LA VERITÀ SUL SUO NOME D’ARTE

Alla vigilia dell’inizio del tour, attraverso Vanity Fair, Ultimo racconta inoltre come ha scelto il nome d’arte: “Successe in un bar di San Basilio, la borgata romana da cui vengo. Con un gruppo di amici ci eravamo chiamati Les Misérables, dal romanzo di Victor Hugo. Al singolare suonava brutto, “miserabile”, così è venuto da sé Ultimo: che ce l’ha con tutti, ma non ce l’ha con nessuno, perché in fondo ce l’ha solo con sé stesso. Per essere nato con la predisposizione a sentirmi colpito, un bersaglio incompreso”. Una scelta quindi che ha radici profonde, come precisa in seguito Niccolò Moriconi: “Avere creduto a insegnanti che già alle elementari mi davano del nullafacente: “È bravo ma non si applica” dicevano a mia madre, “suo figlio è marcio dentro, farebbe meglio a trovargli qualcosa” ripetevano, e la tela bianca che ero, intanto, si disegnava così, con questa ambizione di riscatto che non mi passerà mai. Persino lo stadio non basterà”.

