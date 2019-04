LETIZIA CASTA, EX COMPAGNA DI STEFANO ACCORSI/ Figli e il nuovo amore Louis Garrel

Letizia Casta e Stefano Accorsi genitori di due figli: Athena e Orlando

Letizia Casta rifugge alle etichette. Paradossalmente, non ama nemmeno definirsi 40enne, anche se – dall’11 maggio prossimo – lo sarà a tutti gli effetti. “Mi sento bene, il resto non ha importanza e poi non mi piacciono le definizioni. Ho acquisito esperienza, sono meno aggressiva, più empatica e molto più tranquilla”. Vien da sé che non le piaccia nemmeno sentirsi chiamare “supermodella”. Lei, che in passerella ha esordito a 15 anni e nel ’99 è stata scelta come Marianne, ha saputo mantenersi umile. Sarà questo, magari, che ha colpito Stefano Accorsi, il suo eterno fidanzato che tale è rimasto. I due non si sono mai sposati, nonostante i due figli avuti insieme (Athena e Orlando). Adesso lui è felice con Bianca Vitali, che a ben vedere somiglia alla ex, mentre lei ha trovato l’amore in Louis Garrel. Sposati dal 2017, sono protagonisti de L’uomo fedele, il film che li ha visti collaborare per la prima volta. A detta di Letizia, lavorare insieme è stata “una grande esperienza, sia per me sia per lui”: “Mi sono subito piaciuti molto tanto il personaggio, quanto la sceneggiatura”. E anche il compagno di set…

Da Stefano Accorsi a Louis Garrel gli uomini di Letizia Casta

Letizia Casta e Louis Garrel si sono conosciuti davvero solo in occasione del film. In un’intervista ad Amica, Letizia ha ammesso di aver notato un lato inedito del marito: “Era come se non fosse Louis. Come se non lo conoscessi: sul set è completamente un’altra persona. È impressionante!”. Louis, che è molto simpatico, ha aggiunto: “Diciamo che il contro era di stare insieme 22 ore su 24. Il pro… stare insieme 22 ore su 24”. A quanto pare, Letizia non rimpiange il legame con Stefano Accorsi, che ha comunque segnato un periodo lungo e importante della sua vita. Per il bene dei figli, i due continuano a sentirsi periodicamente.

