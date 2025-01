Anticipazioni The Bad Guy 2 oggi 15 gennaio 2025: Nino vuole cambiare vita ma succede il peggio

Torna con un terzo episodio degno di nota un’altra puntata di The Bad Guy 2, fiction tutta italiana che è approdata in prima visione su Rai 2. Protagonista della serie è Luigi Lo Cascio, che si è trovato a vestire i panni di Nino Scotellaro. Andiamo a scoprire le anticipazioni della nuova puntata di The Bad Guy 2 in onda oggi 15 gennaio 2025. L’episodio si intitola “Profundo Mergere”, e avrà una trama decisiva per la trama. Nino deciderà infatti di fare di tutto per tornare alla sua vecchia vita.

Per questo motivo deciderà di scappare via con Suro per recuperare gli anni felici prima del cambio di identità e di tutto quello che è successo e che sicuramente ha rivoluzionato in toto la sua vita. Ma c’è un grosso problema! Il protagonista non ha messo in conto che dovrà incontrare Luvi e che i corrotti hanno un piano nascosto che metterà decisamente in crisi la trama. Questa voglia di cambiare verrà dunque messa completamente in crisi dalle successive dinamiche: andiamo a scoprire cosa succederà grazie alle anticipazioni di The Bad Guy 2 di oggi 15 gennaio 2025.

The Bad Guy 2, oggi 15 gennaio 2025: Nino Scotellaro, obiettivo compiuto, ma…

Nella successiva puntata di The Bad Guy 2 che si intitolerà “Deja Vù“, vedremo Nino Scotellaro che si ritrova davanti al suo più grande obiettivo, quello di aver finalmente portato all’arresto il magistrato Mariano Suro. Succede qualcosa di strano: il protagonista si ritrova a non sentirsi soddisfatto da quanto successo. In poche parole, la sua sete di vendetta non si è davvero esaurita lì e Balduccio Remora (sua nuova identità) si ritrova a pensare al suo stato attuale prima di tornare da Luvi per la resa dei conti.

Intanto, sua sorella Leonarda inizia a cercare tale Balduccio Remora, senza sapere che però dietro allo pseudonimo si nasconde suo fratello. Cosa succederà poi? Grande attesa per la puntata di stasera mercoledì 15 gennaio 2025 con una nuova puntata di The Bad Guy 2, la serie italiana che ha lasciato tutti senza parole per la recitazione degli attori. Tra loro anche Stefano Accorsi che entrerà ufficialmente a far parte del cat della fiction con un focus sulla mafia e sulla corruzione statale.