Nicole Moscariello, moglie Andrea Roncato/ “La differenza d’età non è un problema”

Nicole Moscariello è la moglie di Andrea Roncato. Ha 51 anni (21 meno di lui) ed è madre dell’attrice Giulia Elettra Gorietti. I due si sono sposati il 22 ottobre 2017, alla presenza – tra gli altri – di Gigi Sammarchi, Pippo Baudo e Manuela Arcuri. Il primo gli ha fatto da testimone: lo ricordiamo al suo fianco anche al cinema, nelle commedie all’italiana degli anni Ottanta. Indimenticabile il Loris Batacchi di Fantozzi subisce ancora, il classico piacione romagnolo non proprio elegantissimo. All’alba dei suoi 70 anni, però, Andrea pare aver messo la testa apposto. “Ho trovato il tassello mancante”, spiega l’attore a Vieni da me, “0ggi sono un uomo nuovo, ringiovanito, perché il matrimonio mi ha dato grande serenità, voglia di fare e di vivere. Lei mi dà la carica”. La “carica“, ma anche la disciplina. “È un po’ come avere per casa la Merkel”, ammette, “perché lei è tedesca!”. I due si sono sposati dopo un fidanzamento lungo 7 anni.

Le nozze di Nicole Moscariello e Andrea Roncato

Per Nicole Moscariello e Andrea Roncato, la differenza d’età non è un problema. “Credo che si senta più tra una ragazza di 20 anni e un uomo di 40. Ma poi in età adulta questa differenza non si sente. Lei ha 49 anni, io 70, apparteniamo alla cerchia delle persone mature”. Nell’intervista a Vero rilasciata prima del matrimonio, Andrea avvisa: “Non chiamatemi vecchio… potrei davvero arrabbiarmi”. Presenti alle nozze anche Giancarlo Magalli e Mara Venier. Il loro “sì” l’hanno detto a Bracciano, in Comune, “perché essendo divorziato non posso farlo in Chiesa”. “Per ora, poi non è detto che fra qualche anno…”. Roncato, infatti, si è lasciato alle spalle il matrimonio con Stefania Orlando, con cui ha vissuto dal ’97 al ’99. Dopo la cerimonia, il gruppo si è spostato alle Antiche Scuderie Odescalchi. Con loro le telecamere di Pomeriggio Cinque, che hanno ripreso l’evento.

