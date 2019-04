Ilary Blasi e Totti, quarto figlio in arrivo?/ Pausa dalla tv per la famiglia…

Quarto figlio in arrivo per Ilary Blasi e Francesco Totti? Secondo alcune indiscrezioni raccolte da Novella 2000, dietro la scelta della bionda conduttrice di rifiutare la conduzione de La sai l’utima?, storica trasmissione di canale 5 che tornerà presto in onda con una nuova edizione e il rifiuto di tornare a condurre il Grande Fratello Vip che, nell’edizione che si è conclusa lo scorso dicembre ha fatto registrare ascolti mediocri, ci sarebbe la volontà di allargare nuovamente la famiglia. Ilary Basi e Francesco Totti, sposati dal 2005 e genitori di tre figli, Cristian nato nel 2005, Chanel venuta al mondo nel 2007 e Isabel arrivata nel 2016, starebbero pensando di mettere in cantiere il quarto bebè. Una notizia che non sarebbe clamorosa dal momento che l’ex capitano della Roma ha sempre dichiarato di volere una famiglia numerosa. A procedere a piccoli passi, invece, è sempre stata Ilary che, tuttavia, in questo momento della sua vita, sarebbe pronta ad allargare nuovamente la famiglia.

Ilary Blasi, pausa dalla tv per allargare la famiglia?

Innamorata di suo marito Francesco Totti e dei suoi tre splendidi figli che, ormai, stanno crescendo, Ilary Blasi che, negli ultimi tre anni si è dedicata molto al avoro prendendosi una pausa dalla conduzione delle Iene solo per dare alla luce la piccola Isabel per poi tornare in schermo poche settimane dopo, starebbe pensando, secondo quanto si legge su Novellea 2000, di prendersi una pausa dalla tv per concretizzare il progetto di allargare la famiglia. L’eventuale arrivo del quarto figlio di Francesco Totti e Ilary Basi scatenerebbe l’entusiasmo dei tifosi della Roma che, dopo Cristian, sperano che l’ex capitano allarghi la famiglia con un altro maschio. Per il momento, però, si tratta di semplici rumors. Del pancione, infatti, non c’è ancora nessuna traccia.

