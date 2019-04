Roberta Morise e Luca Tognola/ “Se il mio fidanzato volesse sposarmi? Direi di sì!”

La vita di Roberta Morise viaggia tra Roma-Lugano, andata e ritorno ogni settimana. Il volto de I Fatti Vostri accanto a Giancarlo Magalli, fa la pendolare per amore. L’ex di Carlo Conti è fidanzata da tre anni con Luca Tognola, imprenditore italiano trapiantato in Svizzera. “È impegnativo, ma lui se io merita”, confida intervistata tra le pagine del settimanale Nuovo. “È l’unico modo per continuare a costruire la mia love story: ovviamente vado da lui nel weekend visto che da lunedì a venerdì sono impegnata in Tv, su Raidue. Quando io non posso, è lui che mi raggiunge a Roma”. I due si sono conosciuti in maniera casuale, anche se il loro incontro sembra quasi la trama di un film romantico. “Ero single da un po’ di tempo e non pensavo all’amore. Fino a quando non mi è capitato di fare da madrina a una serata che era organizzata proprio da Luca. Il nostro è stato un vero colpo di fulmine: un gioco di sguardi, qualche sorriso e, da quel momento in poi, non ci siamo più lasciati”.

Roberta Morise sogna i fiori d’arancio con Luca Tognola

Roberta Morise, sogna anche i fiori d’arancio. “Mi piacerebbe moltissimo sposarmi e mettere su famiglia perché in futuro vorrei avere un cucciolo tutto mio da spupazzare. Per il momento, però, mi devo accontentare del mio nipotino Giovanni, il figlio di mia sorella Mariana, alla quale sono legatissima”. Attualmente Luca non le ha chiesto di sposarlo ma se lo facesse “credo proprio che io gli risponderei di sì!”. Nonostante la coppia sia pazzamente innamorata, la showgirl non ama condividere scatti social insieme al suo compagno: “Anche se non ho cose da nascondere, a me piace condividere soltanto una parte della mia vita e non tutto quello che mi riguarda. Io e Luca abbiamo caratteri differenti, però siamo uniti dalla stessa riservatezza. Se incontriamo i paparazzi per strada non li evitiamo ma tuttavia preferiamo preservare la privacy”. Successivamente, Roberta ha confidato di avere un ottimo rapporto con Giancarlo Magalli: “E’ una delle persone migliori che io abbia mai incontrato sulla mia strada. Gentile, intelligente, rispettoso e leale: è un professionista generoso, dal quale sto imparando tantissime cose”.

