Matteo Salvini e Francesca Verdini/ Signorini “La Isoardi l’ha presa malissimo…”

L’ultima coppia nata nella politica, e nel contempo anche una delle più chiacchierate, è quella fra Matteo Salvini e Francesca Verdini. I due sono usciti allo scoperto pochi giorni fa, a fine mese di marzo, mostrandosi mano nella mano per la prima del film Dumbo. Alfonso Signorini, intervistato da “Un giorno da pecora”, noto programma di Rai Radio Uno, ha svelato a riguardo uno scoop: «La primissima foto di Salvini con la figlia di Verdini – racconta il direttore del settimanale di gossip, Chi – è arrivata al sottoscritto. Dopo averla vista ho chiamato Salvini e gli ho chiesto chi fosse quella ragazza. Lui ha smentito clamorosamente. Mi ha detto: no guarda non c’è nulla, io neanche la conosco. Dopo due giorni però…». Peccato però che 48 ore dopo altre foto finiscano sul tavolo di Signorini: a quel punto il giornalista riprende in mano la cornetta e ricontatta il ministro dell’interno. «Mi sono arrivate altre due foto – racconta – con lui che camminava con Francesca. L’ho richiamato e gli ho chiesto di nuovo chi era quella ragazza, perché lui non mi aveva detto che era la figlia di Verdini. E’ questa volta mi ha detto: se son rose fioriranno ma la voglio frequentare, andremo anche al cinema».

MATTEO SALVINI E FRANCESCA VERDINI: IL COMMENTO DI SIGNORINI SULLA COPPIA

Verdini, il padre di Francesca, che di idee politiche non è proprio affine a Salvini, pare abbia preso bene la relazione fra la figlia e il leader del Carroccio “Lui gongola…”, spiega Signorini, ovviamente un po’ meno la Isoardi, storica ex del titolare del Viminale: «L’ha presa malissimo – aggiunge – purtroppo. La Isoardi si è fidanzata con questo Alessandro ma lei ci è rimasta malissimo». Salvini e Di Maio, i due storici rivali, sembrano rincorrersi anche nel gossip: «Salvini è arrivato in seconda battuta – commenta Signorini – forse perché ha meno tempo di Di Maio. Uno come Salvini, erede del ‘celodurismo’, vuoi che rimanga al palo?». La cosa certa è che il gossip politico sembra essere tornato prepotentemente di moda e con uno smalto nuovo rispetto al passato: «E mi sembra anche più credibile rispetto ai tempi di Berlusconi – dice Signorini – quando c’era la showgirl ‘extralarge’ con una differenza di età pazzesca. Oggi le donne sono le ragazze della porta accanto, le vicine di casa. Amori più normali? Esatto».

