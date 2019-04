Tori Spelling rischia il carcere/ Mandato d’arresto per Donna di Beverly Hills 90210

Mandato d’arresto per Tori Spelling. L’attrice, diventata famosa per aver interpretato la dolce Donna Martin nella serie tv Beverly Hills 90210, rischia il carcere per il mancato pagamento di un debito di 355mila euro contratto con la City National Bank. Il mandato d’arresto sarebbe stato emanato dopo la prima udienza che si è svolta lo scorso 29 marzo e alla quale Tori Spelling non si è presentata. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, inoltre, pare che l’attrice non abbia neanche nominato un avvocato per difendere la propria posizione. Il giudice ha così emesso il mandato d’arresto fissando la cauzione a 5 mila dollari. Le manette scatteranno se la Spelling non si presenterà alla seconda udienza che si svolgerà il prossimo 1° maggio. La denuncia della City National Bank che sta agendo legalmente contro l’attrice e il marito Dean McDermott risale al 2016.

TORI SPELLING SOMMERSA DAI DEBITI

Tori Spelling e Dean McDermott avrebbero da tempo problemi economici. Come scrive il Corriere della Sera, infatti, la coppia avrebbe contratto debiti con diverse società finanziarie come American Express, CitiBank e con il fisco della California avendo debiti di circa 340 mila dollari per tasse non pagate tra il 2014 e 2015. L’attrice non avrebbe ancora riasciato dichiarazioni in merito al mandato d’arresto emesso nei suoi confronti. Quando il giudice, infatti, ha emesso il provvedimento, la Donna Martin di Beverly Hills 90210 si trovava in Israele con Jennie Garth, la Kelly Taylor della famosa serie tv per girare uno spot pubblicitario come testimonia una foto pubblicata da Tori e che ha scatenato la dura reazione dei fans che le hanno definite “irriconoscibii” per i presunti ritocchi di chirurgia estetica a cui si sarebbero sottoposte.

