Alessandra Amoroso, bacio al fidanzato Stefano Settepani/ Foto, “prima volta” social

Per Alessandra Amoroso oggi è un giorno davvero molto speciale. La cantante lo ha confermato con una foto, pubblicata poche ore fa sul suo profilo Instagram, che la vede in un momento privato e molto romantico che la vede al fianco del suo fidanzato Stefano Settepani. Alessandra non ama mettere in piazza la sua vita privata, soprattutto quella amorosa, eppure stavolta ha deciso di fare un’eccezione per il compleanno del suo Stefano. Lo scatto pubblicato su Instagram è infatti accompagnato da una commovente e romantica dedica: «Non so cosa Dio ha in serbo per noi… so solo che ho voglia di vivere la felicità e spero che,nonostante tutti gli alti e bassi,tu possa essere la giusta causa per ritrovare quella felicità persa … #ognisantissimogiorno #tiamo #auguriamoremio».

Alessandra Amoroso e Stefano Settepani: scambio di messaggi d’amore

“Auguri amore mio” scrive Alessandra Amoroso, che decide di fare uno “strappo alla regola”, pubblicando su Instagram la foto di un bacio (la prima di questo genere) con il fidanzato Stefano Settepani. E lui non rimane in silenzio. Di fronte al bellissimo gesto della cantante, Stefano risponde proprio sotto lo scatto postato e scrive: “Grazie amore mio per come sei e per quello che fai per Noi…hai un cuore immenso e sono fortunato ad averti nella mia vita. Speriamo di vivere tutto sempre con amore..ti amo immensamente”. Parole di grande amore quelle tra Stefano e Alessandra, che scatenano i commenti di gioia della “big family” della Amoroso. E chissà che presto non arrivi l’atteso annuncio della coppia in merito al matrimonio del quale ormai da tanto tempo si parla…





© RIPRODUZIONE RISERVATA