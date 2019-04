Luca Laurenti/ E quel litigio con Bonolis… (Ciao Darwin 8)

Luca Laurenti è il partner perfetto di Paolo Bonolis che, nella scorsa puntata di Ciao Darwin 8, non ha perso tempo nel commentare l’outfit del maestro. Laurenti, infatti, ha fatto il proprio ingresso in studio con la gonna e i tacchi a spillo. Il maestro che ha sfoggiato spesso le sue abilità, stavolta, ha avuto qualche difficoltà nel camminare sui tacchi. Luca Laurenti non è riuscito a scendere con disinvoltura le scale chiedendo così aiuto ad alcuni tecnici della trasmissione. Di fronte a tale scena, Bonolis che, con il maestro dà spesso vita a simpatici siparietti, non ha perso l’occasione per fare una battuta sulla scelta di Laurenti di presentarsi con un abito femminile e da sera in puntata. “Che scena patetica”, ha affermato il conduttore romano che ha poi aggiunto – “Neanche Antonella Clerici a Sanremo così”.

Luca Laurenti e il litigio con Bonolis ad Avanti un altro

Oltre a dividere la scena a Ciao Darwin 8, Luca Laurenti e Paolo Bonolis sono anche colleghi ad Avanti un altro dove intrattengono il pubblico di canale 5 nella fascia del preserale. Durante la trasmissione, in una delle scorse puntate, Laurenti ha cercato di porre alcune domande ad una simpatica concorrente. Il maestro, però, non riuscendo a pronunciare correttamente due nomi dell’Antica Roma: Faustolo e Furiolo, ha scatenato la reazione di Bonolis che l’ha bonariamente spinto. Il maestro, però, ha rischiato di cadere e così ha rimproverato il conduttore dicendogli di non farlo più perché, non avendo più il fisico di qualche anno fa, rischia di cadere e di farsi male. Amici e colleghi da una vita, Bonolis e Laurenti si divertono anche in questo modo.

Luca Laurenti e Paolo Bonolis: un’amicizia storica

Prima di essere colleghi e compagni televisivi, Luca Laurenti e Paolo Bonolis sono soprattutto amici. Grazie al legame con il conduttore romano, Laurenti è riuscito a superare anche un periodo difficile come ha confessato lui stesso in una vecchia intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair. «C’avevo tutte le paure, le fobie, l’agorafobia soprattutto. Avevo il terrore di incontrare la gente e stavo al chiuso, quando uscivo camminavo rasente i muri. L’ho vinta affacciandomi fuori. Hai paura di una cosa? Falla! Dopo un po’ di volta ti passerà. Andavo a suonare per i bambini alle feste di compleanno!». Grazie aa musica ha così conosciuto Bonolis dando vita ad un sodalizio professionale e personale che ha fatto la fortuna di entrambi.





© RIPRODUZIONE RISERVATA