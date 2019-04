FRANCESCA SENETTE/ Suo figlio Tommaso è la novità di Yo Yoga! (Tv Talk)

La vita di Francesca Senette è cambiata diverse volte nel corso degli anni e a oggi possiamo dire che la giornalista storica del Tg4, volto instancabile di tanti programmi tv, ha trovato la sua dimensione grazie allo yoga. Lo dimostra la sua conduzione di Yo Yoga!, lo show quotidiano di DeAJunior di Sky, che le ha permesso di unire le sue grandi passioni. Da un lato l’amore per una disciplina antica che punta al benessere, dall’altro la passione sfrenata per i piccoli. Un amore riscoperto e diverso da quello vissuto nel suo periodo da mamma. “Gratuito”, come lo definisce in un’intervista de Il Giornale. Francesca Senetta sarà una delle ospiti che vedremo a TvTalk oggi. Ci sarà spazio per raccontare questo suo ritorno a un progetto che ha dato vita due anni fa e che oggi vede la giornalista nei panni di insegnante. Non più quindi un ruolo di allieva, in secondo piano rispetto a Renata Centi, ma solo per questo singolo aspetto.

FRANCESCA SENETTE, IN TV SBARCA IL FIGLIO TOMMASO

“Si è convinto da solo ed è stato molto facile”, ha aggiunto la Senette a Blogo parlando di una delle novità della nuova edizione di Yo Yoga!. Non solo Francesca fra i protagonisti, ma anche il figlio Tommaso, che il prossimo giugno compirà cinque anni. Merito di tutte le puntate del programma che ha visto e rivisto prima di accettare di diventare il bambino yoghino per lo spazio dedicato ai piccoli telespettatori. Sono trascorsi nove anni da quando Francesca Senette ha messo piede per l’ultima volta in territorio Rai. L’ospitata di oggi a Tv Talk regalerà lo spazio giusto alla giornalista per ritornare indietro nei ricordi, a quei camerini che hanno spesso vissuto i suoi cambi d’abito, le emozioni prima di una registrazione o diretta. Francesca scrive di questa sua reunion virtuale sui social, ripercorrendo quanto vissuto in occasione del suo impegno su Rai 2.

IL PASSATO IN RAI

“Avevo sottovalutato l’impatto del rientro lì”, scrive ricordando ogni dettaglio, dai tornelli d’ingresso fino alle persone che l’hanno affiancata nelle sue avventure. “Intenso ma bello”, sottolinea ancora. Un’emozione senza rimpianti, priva di nodi alla gola e soprattutto in assenza di sofferenza. “Piacevolissimo flash di quel periodo”, conclude ringraziando quanti ha rivisto in questa nuova occasione. “Il luogo del delitto”, come lo definisce nelle Stories, mentre si prepara al trucco e parrucco successivo. Un piccolo spuntino prima della registrazione, per poi fare un salto a San Pietro in Vincoli per un’incursione nel mondo dell’arte milanese, subito dopo aver lasciato le sedi Rai. E per finire cibo salutare e un ritorno a Roma, per una visita speciale: l’incontro con papa Francesco in Aula Nervi. Al suo fianco come sempre il compagno di vita, il marito Marcello Forti, e il piccolo Tommaso, che avremo modo di conoscere grazie alla nuova edizione di Yo Yoga!.



© RIPRODUZIONE RISERVATA