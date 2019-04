Elisabetta Gregoraci aggredita da Gino Fastidio/ “Mi ha tirata per un braccio e…”

Elisabetta Gregoraci è stata aggredita dal comico Gino Fastidio: lo ha confermato la showgirl, venuto fornendo la sua versione del litigio che è avvenuto dietro le quinte di “Made in Sud”. L’ex moglie di Flavio Briatore ha scelto Instagram per vuotare il sacco dopo giorni di spifferi e rumors, del resto molti follower l’avevano incalzata sulla vicenda. «Ci spieghi cosa è successo con Gino Fastidio?», ha chiesto qualcuno. E allora la conduttrice ha deciso di rompere il silenzio. «Io passavo in corridoio e lui mi ha tirata per un braccio, urlava dicendo parolacce e lo ha fatto con più persone. Non stava bene». Elisabetta Gregoraci ha dunque confermato l’aggressione. Lo stesso non si può dire dei rumors degli ultimi giorni riguardo i motivi che hanno portato alla lite con il comico. «Si, purtroppo senza motivazione al contrario delle cose scritte…». Chiarezza dunque è stata fatta, anche se resto ancora dei punti che andrebbero approfonditi.

ELISABETTA GREGORACI AGGREDITA DA GINO FASTIDIO A MADE IN SUD

Ma Elisabetta Gregoraci ha ha anche smentito l’estromissione del comico Gino Fastidio. «Ci sarà», ha scritto su Instagram l’ex moglie di Flavio Briatore. Quel che resta da capire è se il comico tornerà sul palco di “Made in Sud” già dalla puntata di stasera o se invece lo rivedremo nelle prossime settimane. Stando a quanto riportato da Fanpage, «avrebbero avuto effetto immediato le scuse sentite del comico e cabarettista, così come l’opera di diplomazia nei confronti della soubrette e del suo entourage da parte del mentore dell’artista, il patron della Tunnel Produzioni, Nando Mormone». Invece le notizie dei giorni scorsi, e oggi smentite/chiarite da Elisabetta Gregoraci, avevano parlato di una lite furiosa durante la diretta di lunedì scorso. In particolare, era emerso che all’origine dello scontro ci sarebbe stato uno sketch andato troppo per le lunghe. Invece la Gregoraci ha chiuso così il caso: «Un’aggressione senza motivazione… Non stava bene».

© RIPRODUZIONE RISERVATA