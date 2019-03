Meraviglie, la penisola dei tesori/ Alberto Angela a Mantova, Roma e Amalfi (12 marzo)

Martedì 12 marzo, in prima serata su Raiuno, torna in onda Alberto Angela con la prima delle quattro puntate della nuova edizione di Meraviglie, la penisola dei tesori. L’Italia ha 53 siti riconosciuti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità distribuiti in tutto il territorio. Con Meraviglie, Aberto Angela porta il pubblico di Raiuno nei posti più bella della penisola italiana, alla scoperta di luoghi unici, creati dai nostri antenati. Per girare le quattro puntate della nuova edizione di Meraviglie, sono stati necessari tre mesi mesi di riprese, tra novembre e gennaio. Le quattro puntate di Meraviglie racconteranno dodici siti italiani, tre per puntata: uno al nord, uno al sud, uno al centro. Protagonisti della prima puntata saranno: Baia e la Costiera amalfitana; piazza Navona (Roma) e Mantova. Nella seconda, invece, Alberto Angela racconterà le meraviglie di Ravenna, Cagliari e i complesso nuragico di Barumini e del teatro San Carlo a Napoli. Nella terza puntata, invece, si parlerà di Urbino; Lecce e del Monte Bianco mentre nella quarta ed ultima puntata i telespettatori conosceranno Parma; Frasassi e Val di Noto.

MERAVIGLIE, LA PENISOLA DEI TESORI: MANTOVA E ISABELLA D’ESTE

Il nuovo viaggio di Alberto Angela con Meraviglie, la penisola dei tesori partirà da una vera perla italiana del Rinascimento ovvero Mantova con le sue bellezze e la sua storia. Una città legata alla famiglia dei Gonzaga, i signori che l’hanno governata per quattro secoli rendendola uno straordinario gioiello italiano. Le telecamere della trasmissione di Raiuno entreranno nel Palazzo Ducale con la magnifica camera degli sposi dipinta da Andrea Mantegna e Palazzo Te con gli affreschi di Giulio Romano. Alberto Angela, inoltre, racconterà anche la storia di una dee donne più affascinanti dell’epoca, Isabella D’Este. “Il Palazzo Ducale ha la magnifica Camera degli sposi dipinta da Andrea Mantegna, a Palazzo Te la “Sala dei Giganti” è un capolavoro: questi personaggi enormi osservati alla luce di un camino, come allora, sembravano muoversi e il pavimento fatto di rocce dava l’impressione di entrare in una grotta e di ammirare degli effetti speciali”, ha raccontato Angela a Tv Sorrisi e Canzoni.

PIAZZA NAVONA, AMALFI E LA COSTIERA

La seconda tappa della prima puntata di Meraviglie sarà Roma con uno dei luoghi più spettacolari del mondo ovvero Piazza Navona in un suggestivo viaggio notturno alla scoperta dell’opera dei due maggiori architetti del Seicento: Gian Lorenzo Bernini e Francesco Borromini. A raccontare il suo rapporto speciale con la piazza sarà Gigi Proietti. «Paradossalmente, pur essendo una piazza al centro della città e quindi una cornice “comoda”, è stata la tappa con le riprese più difficili. Era gennaio e per avere la piazza completamente deserta abbiamo girato di notte, dalle 9 di sera alle 6 di mattina. C’era un freddo, un vento, una umidità… La mattina eravamo tutti provati, ma le immagini notturne con la piazza illuminata sono splendide. Sofferte, ma splendide», ha spiegato Angela a Tv, Sorrisi e Canzoni. La terza ed ultima tappa della serata sarà Amalfi e la sua costiera. Una immersione di Alberto Angela nelle acque di Baia farà scoprire i tesori del Parco Archeologico sommerso. Renzo Arbore, invece, racconterà i piaceri, anche culinari, offerti dalla costiera amalfitana.



