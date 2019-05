Alberto Urso come Il Volo?/ Audio Radio 105 “Speriamo di non sentirlo più” (Amici 18)

Alberto Urso è protagonista suo malgrado di un caso che a molti ha ricordato la vicenda che ha visto protagonisti Il Volo al Festival di Sanremo. Il gruppo è stato duramente criticato dalla stampa, che non apprezza il loro genere, nonostante il successo che riscuotono. Qualcosa di simile è accaduto al cantante di Amici 2019, che è stato duramente attaccato dallo speaker Dj Giuseppe di Radio 105. Nel corso di una puntata della trasmissione 105 Music&Cars, trasmessa ieri venerdì 3 maggio 2019, lo speaker radiofonico si è lasciato andare ad un commento poco carino riguardo il brano presentato dall’allievo della scuola di Maria De Filippi. Una volta terminata la canzone “La mia rivoluzione”, come si evince dall’audio che pubblichiamo in fondo alla pagine, si sente tutto il disappunto di Dj Giuseppe. «Sai che sono contento di non aver avuto la cuffia in testa mentre andava questo singolo?». Ma non è finita qui…

ALBERTO URSO COME IL VOLO? DURO ATTACCO A RADIO 105

Lo speaker radiofonico di Radio 105 si è lasciato andare ad un altro attacco contro Alberto Urso di Amici 18. «Va beh, può essere anche di “nemici” però insomma è l’evidenza dei fatti. Va beh, speriamo di non sentirlo più», ha dichiarato Dj Giuseppe. “La mia rivoluzione”, il brano presentato dal cantante nel talent di Maria De Filippi, non è piaciuto particolarmente allo speaker, per usare un eufemismo, e lo sfogo in diretta è già diventato un caso. Questa infatti non è stata neppure l’ultima frecciatina lanciata al concorrente di Amici 18 durante la messa in onda, perché mentre risuonava il brano ha espresso il suo disgusto nei confronti della canzone con un “bleah” evidente. Quel che non è chiaro è se Dj Giuseppe stesse semplicemente scherzando. Di sicuro c’è che i fan di Alberto Urso non l’hanno presa bene, ma come loro anche i fan de Il Volo. «Conosciamo bene questo atteggiamento vergognoso, da anni e anni. Nessuno va trattato così. Nessuno. Qualunque genere faccia. Se non vuoi ascoltare un album, non farlo. Ma tienitelo per te. E porta rispetto», ha twittato ilvolocomio. Ed è stato lanciato l’hashtag #iostoconalberto.

Conosciamo bene questo atteggiamento vergognoso, da anni e anni. Nessuno va trattato così. Nessuno. Qualunque genere faccia. Se non vuoi ascoltare un album, non farlo. Ma tienitelo per te. E porta rispetto. #iostoconalberto https://t.co/xWGSyANywv — ILVOLOCOMIO® (@ILVOLOCOMIO) May 3, 2019





