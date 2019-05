Alberto Urso/ Dalle lacrime per la nonna morta alla pace con Tish (Amici 2019)

Alberto Urso è per tutti il vincitore di questo Amici 2019. Il cantante siciliano non è solo un sicuro finalista di questa edizione ma sicuramente il vincitore se non reale, almeno morale, di quest’anno. E’ entrato nella scuola quando il programma era già in corsa, ha combattuto un po’ per farsi accettare dai compagni e alla fine non solo ha ottenuto l’accesso al serale ma ha cavalcato questo importante palco portando a casa importanti traguardi. Dal rap alla musica lirica, dal duetto con gli ospiti alla disco pop, non c’è una sola cosa che Alberto non abbia fatto sempre con stile e con la soddisfazione dei professori che in questi mesi hanno lavorato con lui in sala prove, in casetta e nella scuola nel corso dell’anno. Sarà davvero lui a vincere Amici 2019? Non lo sappiamo ancora ma quello che è certo è che arriverà in finale insieme alle sue compagne di avventura ovvero Giordana Angi e Tish.

LA PACE CON TISH

In settimana la vita nella scuola gli ha riservato importanti emozioni. Alberto Urso ha avuto modo di fare pace con Tish e di rendere solido il loro rapporto tanto che, proprio sabato scorso, la bella rossa è corsa da lui quando è stato il momento di scegliere. Lei stessa ha poi commentato a fine serata ai microfoni di WittyTv: “Beh, non c’è stata molta scelta. Era ovvio che andassi da Alberto perché, anche se adesso siamo concorrenti singoli, per me restiamo sempre una squadra. Comunque viviamo insieme e stiamo facendo questo percorso insieme”. Il loro rapporto era nato sotto la migliore delle stelle tanto che per settimane i fan li hanno visti come una coppia fino a quando qualcosa è cambiato e i due hanno rotto tanto da dover essere divisi in due squadre diverse. Proprio l’arrivo al serale li ha rimessi insieme e la strada per loro è stata in discesa. I fan sono sempre rimasti un po’ con il punto interrogativo sul loro rapporto ma sembra che proprio oggi, a Verissimo, i due riveleranno qualcosa in più, ma cosa?

IL RICORDO DELLA NONNA

Ma le emozioni non sono mancate nemmeno per quel che riguarda la sua vita al di fuori della scuola, la vera vita di Alberto Urso. Proprio nel pomeridiano di giovedì, il cantante si è aperto con i suoi compagni di avventura parlando addirittura della sua amata nonnina. Il cantante messinese era visibilmente commosso parlando della nonna che lo riempiva di regali ma anche colei che le “ha donato” il suo stesso gruppo sanguigno: “Quelle foto non le ho mai aperte perché le avevo solo io. Non volevo perderle. L’unico punto debole, l’unica persona importante che ho perso è stata mia nonna. Lei è morta a 87 anni, ma me la sono goduta un sacco. Io facevo il concerto nel pomeriggio e lei mi dava qualche soldo. Molto generosa. Ho preso molte cose da lei”. I ragazzi hanno ascoltato attenti il suo emozionante racconto e sicuramente la nonna sarebbe fiera di lui e del suo percorso ad Amici 2019.



