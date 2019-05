Big Bamboo, turismo sessuale in Kenya / Video, Erika ed Erminia a caccia di…

Le Iene tornano a parlare di Big Bamboo con Erika ed Erminia che si recano come inviate/spie in Kenya a Malindi. Le due partono per cercare di svoltare la loro vita, ma anche per aiutare il programma di Italia 1 a scoprire nuove cose su questo fenomeno ormai sempre più diffuso in Africa. Diverso tempo fa la trasmissione di Italia 1 aveva già parlato di questo argomento, specificando come signore piuttosto in là con gli anni decidessero di volare a Malindi per trovare l’amore, raccogliendo ragazzi che cercano da loro sicurezza economica e magari anche un passaggio verso l’Europa. Sono diverse le novità che vengono fuori nella puntata di oggi, 5 maggio 2019, con diverse sorprese che erano difficili da immaginare anche rispetto a quanto accaduto nella puntata precedente. Staremo a vedere se se ne parlerà ancora e soprattutto se Erika ed Erminia troveranno l’amore.

Big Bamboo, turismo sessuale in Kenya: anche gli omosessuali in cerca d’amore o…

Nel servizio delle Iene sul Big Bamboo scopriamo diverse novità sul turismo sessuale in Kenya. Tra queste il fatto che moltissimo parlano bene italiano, visto che nel secolo scorso proprio a Malindi era stato costruito il centro spaziale Luigi Broglio. La trasmissione di Italia 1 arriva a parlare con Mandingo che svela come sono molti anche gli omosessuali tra i 60 e i 70 anni a volare verso la città keniota in cerca di amore o divertimento. Racconta allora che il suo nomigliolo gliel’ha dato un anziano con cui da diverso tempo passa le vacanze di Natale, pagato 200/300 euro a prestazione. Quando gli viene chiesto se anche lui è omosessuale Mandingo svela il segreto per provare eccitazione nonostante a lui piacciano le donne, il vino di cocco rimedio naturale che sembra funzionare alla perfezione.

