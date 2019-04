CLAUDIA CAMPOLONGO, EX MOGLIE DI PAOLO RUFFINI/ Sposati “in segreto” dal 2007 al 2013

Chi è Claudia Campolongo moglie di Paolo Ruffini dal 2007 al 2013

Per ragioni di privacy, i due non hanno mai reso pubblica la loro relazione, almeno fin quando lui non l’ha lasciata per Diana Del Bufalo. Claudia è un’attrice nata a Livorno il 27 aprile 1975. Il padre è pianista; la madre, insegnante di matematica. Ruffini l’ha conosciuto a Livorno, durante la Festa dell’Unità. Tra i due fu colpo di fulmine: inizialmente, la musica di Claudia disturbava lo stand di Paolo, e quest’ultimo era leggermente indispettito. Ma gli bastò parlarle una volta, per capire che l’avrebbe portata all’altare. Nel 2013 si sono ufficialmente lasciati, e la Del Bufalo “non c’entra niente”. Quelle sul tradimento, liquidano, sono tutte bugie.

Claudia Campolongo tra cinema, teatro e tv

Dal 2017, Claudia Campolongo è fidanzata con un assistente di Paolo Ruffini. L’ex marito si è detto molto felice, sapendo Claudia di nuovo innamorata. La Campolongo è una donna realizzata; oltre a recitare, canta e suona in diversi spettacoli teatrali. Ha lavorato anche per il cinema e la tv, spesso in coppia con Ruffini. Dopo il loro primo incontro, infatti, Claudia ha abbandonato la sua città natale per fare nuove esperienze professionali. Al 2010 risale il suo debutto al cinema, prima in Maschi contro femmine, poi in Macao. Nel 2013 interpreta un piccolo ruolo in Fuga di cervelli e Tutto molto bello. 4 anni dopo entra a far parte del trio Le Principesse di Colorado. A teatro è produttrice e direttrice artistica, oltre a presiedere l’associazione Todo Modo.

