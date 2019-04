Belen e Stefano De Martino/ Secondo figlio dopo la luna di miele in Polinesia?

Procede a gonfie vele il ritrovato amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Il settimanale Chi ha annunciato che la showgirl argentina e il ballerino napoletano sarebbero pronti a partire per una seconda luna di miele, stavolta in Polinesia. E c’è chi pensa che sarà questa l’occasione per Stefano e Belen per ingrandire la famiglia. Sono settimane ormai che si parla dell’arrivo di un secondo bebè per la coppia. Solo pochi giorni fa, a Mattino Cinque si è ipotizzata la presenza di un pancino sospetto per la Rodriguez, palesato da un abito aderente indossato a Colorado, dove conduce accanto a Paolo Ruffini. Ma Belen è davvero incinta? Davvero presto per dirlo. Al momento la notizia rimane un gossip privo di conferma, che potrebbe però arrivare nelle prossime settimane.

STEFANO DE MARTINO E BELEN RODRIGUEZ, SECONDO FIGLIO IN ARRIVO?

D’altronde, Belen Rodriguez non ha fatto mistero di volere un altro figlio e di volerlo “non da papà diversi”. Ecco perché, qualora non fosse incinta, la Polinesia potrebbe essere una magnifica location per la coppia per allargare la propria famiglia. Magari, stavolta, con una femminuccia, una bellissima sorellina per Santiago. Anche per Stefano De Martino, d’altronde, è rinato. E, secondo molti telespettatori, non solo dal punto di vista amoroso ma anche lavorativo. C’è chi infatti trova che a Made in Sud, Stefano abbia davvero trovato un posto televisivamente perfetto per lui: “All’Isola era spento. Non era a suo agio. Ora è una vera esplosione di bravura e simpatia. È rinato. Si vede che quello che sta facendo gli piace“, scrive infatti una fan.

