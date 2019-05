Daniele Prolli, chi è figlio Veronica Peparini/ “Io sono più bravo”. E lei… (Amici)

Daniele Prolli, figlio di Veronica Peparini, ballerino a sorpresa nella puntata di oggi di Amici. Lo ha rivelato Maria De Filippi, che al termine dell’esibizione ha richiamato Daniele. «Rafael, fai tornare il bambino con te?», chiede la conduttrice all’allievo. E quando il bambino si avvicina gli dice: «Volevo farti i complimenti, sei molto bravo». Poi gli chiede se sia più bravo di sua madre, e lui risponde senza esitazione: «Sì». Sul confronto con lo zio Giuliano invece non si è sbilanciato. La coreografa interviene subito per mettere in riga il figlio, che aveva detto «Grazie mà». Lei sorridendo gli dice: «Parla bene, parla bene…». Quindi lui rettifica: «Prego mamma». Maria De Filippi decide allora di stuzzicarlo chiedendo se gli piaccia Alessandra Celentano: «Di tanto in tanto è lo stile che non mi fa impazzire, però alla fine sì». Interviene allora l’insegnante di danza classica: «Non gli piace questo genere? Molto male, molto male».

DANIELE PROLLI, CHI È FIGLIO VERONICA PEPARINI

Chi è il figlio di Veronica Peparini? Non si sa molto, se non che la coreografa è sposata con il ballerino, e suo assistente coreografo, Fabrizio Prolli, che ha anche una carriera parallela da modello. Infatti è apparso più volte su Vogue, è il volto della Peugeot 107 e protagonista del lancio promozionale della teen fiction “Glee”. Da lui Veronica Peparini ha avuto due figli, Daniele (11 anni), che si è esibito con Rafael, e Olivia (7). Di loro aveva detto: «I miei figli sono abituati al mio lavoro perché anche loro ballano». In particolare su Daniele in passato ha raccontato: «Mio figlio più grande, Daniele, grazie a mio fratello Giuliano, ha partecipato a varie coreografie pensate per il Serale: è appassionato di hip hop». E infatti lo ha confermato nel colloquio con Maria De Filippi. Ovviamente Veronica Peparini non può che essere contenta che i suoi figli abbiano la sua stessa passione: «Mi ricordano me e mio fratello da piccoli: il ballo ci ha tenuti lontano dalla strada e ci ha permesso di dare belle soddisfazioni ai nostri genitori».

